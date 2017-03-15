Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в день 100-летия обретения Державной иконы Божией Матери в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском

15 марта, в среду третьей седмицы Великого поста, день 100-летия обретения иконы Божией Матери «Державная», Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском г. Москвы. По завершении Литургии Предстоятель обратился к верующим с Первосвятительским словом.

15 марта 2017 года, в среду третьей седмицы Великого поста, день 100-летия обретения иконы Божией Матери «Державная», Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском г. Москвы. По завершении Литургии Предстоятель обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы, братья, сестры!

Сегодня мы прославляем явление Державной иконы Божией Матери, случившееся здесь, в Коломенском, ровно сто лет назад. В этот день произошло вынужденное отречение государя императора Николая Александровича от Российского престола. Не вдаваясь в детали этого трагического события, скажем только, что никакие усилия, направленные на построение счастливой, справедливой, обеспеченной жизни, не могут принести плода, если связаны с преступлениями и страданиями. Наверное, те, кто принуждал государя императора к отречению, думали: вот уйдет с Российского престола царь, полностью дискредитированный враждебными силами, потерявший авторитет в обществе, и придут другие — умные, интеллигентные, образованные, европейски просвещенные, те, кто произносил блестящие речи в тогдашнем парламенте, в Государственной думе. И эти ораторы, негодовавшие праведным гневом против императора, полагали: как только им в руки дана будет власть, наступят новые времена, и Россия будет жить счастливой жизнью.

Мы знаем, что отречение государя императора и приход к власти иных сил ни к чему подобному не привел. Те, кто забрал власть у царя, отдали ее еще более радикальным силам, и мы знаем, чем закончилась эта трагедия. Закончилась не сразу — даже не после кровавой и страшной гражданской войны, даже не после времен диктатуры и связанных с ней массовых репрессий, даже не после кровавой войны, унесшей миллионы и миллионы жизней, даже не в послевоенное время и даже не тогда, когда в девяностые мы снова задумались о том, как изменить жизнь страны. Сколько было надежд на то, что это произойдет! Но затем рухнуло государство, распалась великая страна… И нужно быть просто слепым и неспособным видеть причинно-следственные связи, чтобы не прийти к простому выводу: через несправедливость, через обман, через злобу, через смерть никогда нельзя достичь добрых результатов.

В день отречения государя императора явилась икона «Державная», и это событие здесь, в Коломенском, в самом центре России, было всеми воспринято как явление Божественной воли. Ушел видимый царь, и на престол Российский взошла Царица Небесная. Произошедшее вызвало огромный энтузиазм в народе, проходивший тогда в Москве Поместный Собор воспринял это явление как чудо. Вскоре был составлен акафист Державной иконе Божией Матери — в его создании участвовали профессора богословия, светила тогдашней богословской науки. Но те, кто произвел в стране кровавый переворот, восприняли явление Державного образа как нечто для них опасное, и вскоре творцы акафиста, те, кто призывал почитать явление Державной Божией Матери, были уничтожены. Делалось это сознательно, чтобы и следа не осталось от этого события. Достаточно было упомянуть явление Державной иконы Божией Матери, чтобы человек был умерщвлен. Только подумайте: могла ли такая злоба происходить от человеков? Нет. Она происходила от темной силы. А если она происходила от темной силы, проводниками которой были власть имущие, то в какую же бездну погрузилось наше Отечество?

Сегодня мы подводим итог тяжелейшему столетию. При всех достижениях нашего народа в науке, искусстве и иных областях никогда из нашей памяти не уйдет эта национальная трагедия. Но хранить в памяти недостаточно – нужно делать выводы. Все, что произошло с нами 100 лет назад и продолжалось на протяжении большей части века, являет нам величайший пример силы Божественного Промысла. Господь из камней сих может соделать детей Аврааму (см. Мф. 3:9). Он может чудесным образом изменить жизнь людей и целой страны. Но очень важно, чтобы перемены в нашей личной жизни и жизни общественной никогда не сопровождались той неправдой, той злобой, которая затворяет врата для Божественной благодати. Бог отступает и предает нас в наши собственные руки, — если своей жестокостью, злобой, ложью мы пытаемся построить счастливую жизнь.

По милости Божией мы можем в год 100-летия смуты искренне, без каких-либо политических комментариев, перелистнуть эту страницу отечественной истории. Мы перелистываем ее, вспоминая мучеников, исповедников, невинно убиенных, но также героев труда и воинской славы. Мы молитвенно вспоминаем историю столетия и просим Господа, чтобы по молитвам Его Пречистой Матери, Державный образ Которой был явлен 100 лет назад, и наша страна, и каждый из нас шли вперед в соответствии с Божиим нравственным законом, чтобы преступления, невинные жертвы, ложь, клевета, обман, доверчивость к злыми и лживым словам никогда более не становились движущей силой, меняющей жизнь нашего народа. Мы будем просить Царицу Небесную о том, чтобы Она приклонила милость ко всем нам, но более всего к молодому поколению. Дай Бог, чтобы никакие обстоятельства не помешали им, как и всем нам, сделать правильные выводы из тяжелейших уроков минувшего столетия.

Молитвами Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной да хранит Господь Россию, да хранит Господь землю Русскую! Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси