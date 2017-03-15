В день 100-летия обретения Державной иконы Божией Матери Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию на месте нахождения чудотворного образа

15 марта, в среду третьей седмицы Великого поста, праздник обретения иконы Божией Матери «Державная», Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском г. Москвы.

15 марта 2017 года, в среду третьей седмицы Великого поста, день 100-летия обретения иконы Божией Матери «Державная», Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском г. Москвы.

В Казанском храме хранится чудотворный Державный образ Божией Матери, обретенный в Коломенском 2/15 марта 1917 года, в день отречения от власти страстотерпца императора Николая II.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; епископ Гурий (Шалимов), настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Коломенском г. Москвы; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Олег Воробьев, благочинный Даниловского округа, настоятель храма Живоначальной Троицы на Борисовских прудах г. Москвы; протоиерей Леонид Калинин, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, древлехранитель Московской городской епархии, настоятель храма священномученика Климента, папы Римского, в Замоскворечье г. Москвы; протоиерей Алексий Моисеев, помощник настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери в Коломенском; духовенство г. Москвы.

На богослужении присутствовали: префект Южного административного округа г. Москвы А.В. Челышев, директор Московского государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника (МГОМЗ) Коломенское — Измайлово — Лефортово — Люблино С.И. Худяков, директор Художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви «Софрино» Е.А. Пархаев, сотрудники музея.

В числе молившихся за Литургией были секретарь Синодального отдела Элладской Православной Церкви по вопросам паломничества архимандрит Спиридон (Катрамадос) и сотрудник указанного отдела Христос Петреас.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма Казанской иконы Божией Матери в Коломенском, регент Н.А. Мышкин.

В сугубую ектению было включено прошение: «Еще молимся Тебе Господу Богу нашему, о еже прияти исповедание и благодарение нас недостойных рабов Твоих, о Твоих благодеяниих, яже излиял еси изобильно на Церковь Русскую, от лет древних, наипаче же в мимошедшее столетие чрез милостивое явление иконы Пречистыя Твоея Матери, именуемыя «Державная», ею же страна и Церковь наша, в годы гонений невредима и непреоборима от всех стрел вражиих восстающих на ню сохраняшеся, и припадаем и славословия Тебе, яко Богу приносим и умиленно вопием: избави и впредь от всех бед верныя люди Твоя и всегда яко Милостив, исполни во благих прошения наша, прилежно молим Ти ся, Благосерде Господи, услыши и помилуй».

Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву:

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, Его же милость безмерна и человеколюбия неизследимая пучина! Ко Твоему величеству припадающее со страхом и трепетом, яко раби недостойнии, благодарение Твоему благоутробию о Твоих благодеяниих на Церкви Русской в мимошедшем столетии бывших, ю же велиею милостию Своею невредиму сохранил еси и даровал ей знамение милости Своея, чрез явление чудныя иконы Пречистыя Матери Своея, именуемыя «Державная», ею же Церковь наша в годы лихолетия и гонений, от страшных бед, скорбей и разделений предивно ограждашеся и спасашеся.

Молим Тя, Благосерде Господи, огради и ныне Церковь Твою святую и страну нашу и всю Русь, от всякого злаго обстояния и от поползновения многих распри, разделения и расколы творящих. Пробави милость Твою любящим и ныне усердно благодарящим Тя. Утверди благословение Твое на державе нашей и на всей земле Русской, да Дух Твой благий почиет на нас и якоже древле, так и ныне прославится всесвятое имя Твое, молитвами Пречистыя Твоея Матери, от лет древних покрывающей и заступающей страну нашу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков».

Затем были вознесены молитвы о упокоении душ «усопших рабов Божиих, в революционной междоусобной брани погибших».

Проповедь перед причастием произнес священник Георгий Баронец, настоятель строящегося храма святителя Митрофана, епископа Воронежского, в Москворечье г. Москвы.

На запричастном в алтаре храма состоялась краткая беседа Его Святейшества с архимандритом Спиридоном (Катрамадосом).

По завершении Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление у чудотворного Державного образа Пресвятой Богородицы и вознес молитву ко святым Царственным страстотерпцам.

От лица духовенства и прихожан Предстоятеля Русской Православной Церкви приветствовал настоятель храма епископ Гурий (Шалимов), который преподнес Его Святейшеству список Державной иконы Божией Матери.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В дар храму Святейший Владыка передал список иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

После богослужения Предстоятель Русской Церкви посетил выставку «Державная заступница России. К 100-летию отречения императора Николая II и обретения в Коломенском иконы "Богоматерь Державная"», которая открылась в выставочных залах Сытного двора в Коломенском 1 марта 2017 года и будет проходить до 25 июня 2017 года. Святейшего Патриарха Кирилла сопровождали руководитель выставочного проекта, директор музея-заповедника С.И. Худяков, епископ Гурий (Шалимов), автор выставки, главный хранитель музея-заповедника О.А. Полякова.

История иконы «Богоматерь Державная» и ее почитания представлена на выставке с момента ее обретения до наших дней. В 1929 году икона была помещена в запасники Государственного исторического музея, а в 1990 году возвращена в Коломенское, в церковь Казанской иконы Божией Матери.

Предметный ряд выставки составляют более 200 экспонатов, в том числе реликвии Царской семьи — шашка императора Николая II и кружевная накидка императрицы Александры Федоровны, а также уникальные свидетельства Февральской революции 1917 года. Представлены материалы о Первой мировой войне, восстании в Петрограде и свержении монархии. Тема заступничества Пресвятой Богородицы раскрывается на памятниках древней иконописи. Отдельный раздел выставки составляют древние иконы Пресвятой Богородицы по большей части из Московского государственного объединенного музея-заповедника, которые экспонируются впервые, а также из Сергиево-Посадского музея-заповедника. Также подготовлена визуальная электронная экспозиция с использованием кадров кинохроники, документов и фотографий.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси