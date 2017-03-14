Состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения св. блгв. кн. Александра Невского

14 марта в Москве при участии Святейшего Патриарха Кирилла и министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского состоялось первое расширенное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

14 марта 2017 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве при участии Святейшего Патриарха Московского и всея и Руси Кирилла и министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского состоялось первое расширенное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

24 июня 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, определяющий порядок подготовки и проведения этого знаменательного события. Как отмечается в документе, праздничные мероприятия будут проводиться «в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа». Распоряжением Правительства Российской Федерации № 554-р от 30 марта 2015 года был определен состав Оргкомитета.

В первом заседании Оргкомитета участвовали: министр юстиции РФ А.В. Коновалов; заместитель министра культуры РФ, заместитель председателя Организационного комитета А.Ю. Манилова; губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко; временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Д.Ю. Миронов; статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Н.А. Панков; генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг», сопредседатель Попечительского совета программы «Александр Невский» А.А. Козицын; председатель Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы В.И. Якунин; коммерческий директор ООО «УГМК-Холдинг», член Попечительского совета программы «Александр Невский», почетный член Фонда Андрея Первозванного И.Г. Кудряшкин; ректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный деятель искусств РФ, профессор, член Попечительского совета программы «Александр Невский» А.С. Соколов; первый заместитель губернатора Псковской области В.В. Емельянова; заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Д.В. Сватковский; заместитель министра образования и науки РФ В.Ш. Каганов; заместитель министра спорта РФ М.В. Томилова; заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Т.В. Наумова; руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы В.И. Сучков; председатель Геральдического совета при Президенте РФ — государственный герольдмейстер, член Совета Российского исторического общества Г.В. Вилинбахов; директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Е.Г. Ларина; министр культуры Московской области О.В. Косарева; декан факультета международной журналистики МГИМО Я.Л. Скворцов и другие.

От Русской Православной Церкви в заседании приняли участие: управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий; епископ Городецкий и Ветлужский Августин; епископ Переславский и Угличский Феодор; председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда; настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО г. Москвы протоиерей Игорь Фомин; руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии протоиерей Евгений Худин.

В ходе заседания обсуждалась программа праздничных мероприятий. В подготовке торжеств примут участие ряд федеральных министерств, агентств и ведомств, Российская академия наук, Правительство Москвы, руководство ряда ряда регионов Российской Федерации, всероссийские, региональные организации и др.

Открывая заседание, министр культуры РФ В.Р. Мединский, в частности сказал: «Сегодня я рад приветствовать Вас, Ваше Святейшество, и всех членов Оргкомитета на первом заседании. Кроме того, на заседание приглашены деятели культуры, историки, ученые, представители Русской Православной Церкви, общественные деятели, ведущие активную работу по подготовке к юбилею».

«До юбилея осталось четыре года. Задача Оргкомитета — обеспечить выполнение того плана юбилейных мероприятий, который был утвержден, — отметил министр культуры. — План носит межведомственный характер. В его реализации задействованы целый ряд органов исполнительной власти, Церковь, общественные организации и фонды».

По словам В.Р. Мединского, в рамках плана планируется проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, связанных с памятью Александра Невского, проведение фестивалей, конкурсов, выставок. «Отдельное внимание уделяется подготовке международных научных конференций», — заявил В.Р. Мединский, который также сообщил, что «реализация плана рассчитана на 6 лет, начиная с 2016 года; основные мероприятия пройдут в 2021 году на территории Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Псковской, Новгородской, Владимирской и Ярославской областей».

Министр культуры предложил на базе Оргкомитета создать «постоянно действующую рабочую группу по подготовке к юбилею в составе представителей Русской Православной Церкви, правления программы «Александр Невский», а также министров культуры субъектов Российской Федерации, в которых пройдут основные торжества».

Со словом к участникам заседания обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

«Дорогие братья и сестры!

Сердечно всех вас приветствую. Нам предстоит обсудить важные вопросы, связанные с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных грядущей в 2021 году знаменательной дате — 800-летию со дня рождения великого государственного деятеля, прославленного полководца, защитника Отечества, поборника Православия, святого благоверного князя Александра Невского.

Александр Ярославович совершал княжеское служение в то нелегкое время, когда Русская земля, раздираемая внутренними междоусобицами, оказалась под ударом и внешнего врага. Но милостию Божию, благодаря государственной мудрости и полководческим дарованиям Александра Ярославовича, Русь достойно выдержала выпавшие на ее долю тяжелейшие испытания. Имя святого князя по праву вписано в историю Руси, в созидание величия которой он внес весомый вклад. И не только в созидание величия, но в спасение нашего Отечества, потому что именно во времена Александра Невского Отечество наше могло прекратить свое существование и превратиться в раздробленные, вечно враждующие между собой образования, находящиеся под пятой иноземных захватчиков.

Предвосхищая дискуссию, хочу заметить, что благоверный князь Александр Невский не должен оставаться в нашем сознании лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей. Не будем этим умалять деяния великого князя. Его образ актуален для России и сегодня, спустя восемь веков после жизни святого. Вся государственная, политическая, международная деятельность Александра Невского определялась его искренней любовью к своему народу и преданностью вере отцов. Эти ценности носят вневременный характер для любой нации.

Александр Невский не только защитил наше Отечество от нашествия Запада, но и сумел выстроить такие отношения с Ордой, которые обеспечивали сохранение Руси от постоянных набегов кочевников. Это потребовало от него огромной мудрости, дипломатического такта, способности идти против течения. Подвиг Александра Невского — не только на Чудском озере и на Неве, но и там, в Орде, где ему удалось склонить на свою сторону хана и, что самое главное, заручиться его поддержкой.

Политика Александра Невского не встречала полного понимания на Руси, в первую очередь в Новгороде, которым он правил как великий князь. Однако, несмотря на то, что Александр не всегда получал поддержку своего собственного народа, он шел на мудрые и мужественные шаги, которые позволили ему уберечь страну от полного разорения.

Для верующих Русской Православной Церкви каждый святой — живой молитвенник, и тот, кто хочет следовать его примеру, является как бы собеседником святого. Любовь к ближнему, готовность положить свою жизнь ради мира и благополучия своей Родины — вот чему может научить нас великий князь Александр Ярославович, сумевший отразить агрессию на Русь с Запада и примирить ее с Востоком. Он был одним из тех, кто заложил основы нашего государства, ставшего общим домом как для православных, так и для представителей других традиционных религий — мусульман, буддистов, иудеев.

Празднество в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского — это не просто совокупность мероприятий. Мы должны обновить память нашего общества о великом соотечественнике, помочь нашим согражданам увидеть не застывший памятник истории, но всегда живой образ мудрого государственного деятеля и высоконравственного человека.

Торжественные мероприятия, посвященные святому благоверному князю Александру Невскому, буду проходить в течение последующих нескольких лет, вплоть до основного юбилея в 2021 году. Сегодня нам предстоит познакомиться с планами практической подготовки этих праздничных мероприятий, и, пользуясь случаем, хотел бы отметить важное значение соработничества государственных и общественных организаций с Церковью в этом благом начинании. Выражаю надежду на то, что Министерство культуры России, Фонд Андрея Первозванного, представители федеральных и региональных властей окажут Русской Православной Церкви поддержку в организации проведения мероприятий, посвященных святому благоверному князю Александру Невскому. Также надеюсь, что подготовка к юбилею будет способствовать дальнейшему укреплению нашего взаимодействия и сотрудничества.

Молитвенное заступничество святого благоверного князя Александра Невского да поможет нам в возрождении Отечества, возвращении нашего народа к подлинным духовным истокам! Желаю вам помощи Божией, успехов в ваших добрых делах и начинаниях и благодарю за внимание».

С докладами выступили:

председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда. «О деятельности Русской Православной Церкви по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского»;

председатель Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы В.И. Якунин. «O деятельности Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы в период подготовки к проведению празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского»;

сопредседатель Попечительского совета программы «Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного А.А. Козицын. «О реализации долговременных и масштабных проектов программы «Александр Невский» в регионах Российской Федерации и за рубежом»;

губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко. «О подготовке и проведении юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского в Санкт-Петербурге»;

временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Д.Ю. Миронов. «О подготовке и проведении юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского на территории Ярославской области»;

председатель правления программы «Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного А.В. Рогожин. «О реализации программы «Александр Невский» и о предложениях по организации и подготовки проведения празднования 800-летия Александра Невского в 2021 году».

Далее состоялась церемония награждения. Во внимание к помощи Русской Православной Церкви и в связи с 55-летием со дня рождения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Патриаршей грамотой коммерческого директора ООО «УГМК-Холдинг», члена Попечительского совета программы «Александр Невский» И.Г. Кудряшкина.

За заслуги в деле популяризации имени святого благоверного князя Александра Невского, реализации проектов и мероприятий программы «Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, Общественная премия святого благоверного князя Александра Невского была присуждена И.Г. Кудряшкину и ректору Московской государственной консерватории А.С. Соколову. Серебряный знак премии и диплом вручили В.И. Якунин и А.А. Козицын.

Министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с годовщиной архиерейской хиротонии.

Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с заключительным словом.

«Хотел бы поблагодарить Вас, Владимир Ростиславович, и всех, кто выступил. Представлены обширные планы проведения торжеств вплоть до 2021 года. Полагаю, надо свести все это в письменном виде — планы, составленные и Русской Православной Церковью, и в отдельных городах — Ярославль, Новгород, Переславль-Залесский — чтобы иметь общую картину», — отметил Святейший Владыка.

«Надо, чтобы наш Совет собирался регулярно, с тем чтобы мы могли отслеживать реализацию этого плана, вносить какие-то коррективы, — сказал Патриарх. — Главное, чтобы в результате нашей работы современники не только лучше поняли роль, значение князя Александра Невского в истории, но и научились его любви к родине, его любви к Богу».

«Образ Александра Невского мы должны передать в полной мере нашему молодому поколению, раскрыв значение этой исторической личности, сделав его героем в том числе для молодого поколения, живущего в социальных сетях», — добавил Святейший Патриарх Кирилл.

По словам Его Святейшества, святой благоверный князь Александр Невский предопределил то цивилизационное развитие России, «которое по милости Божией сохраняется до сегодняшнего дня», поэтому Александр Ярославович внес «величайший вклад и в историю, и в настоящее нашего Отечества».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси