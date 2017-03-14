Святейший Патриарх Кирилл посетил торжественный прием в Кремле по случаю юбилея Н.И. Ельциной

14 марта на торжественном приеме в Кремле В.В. Путин вручил Н.И. Ельциной орден святой великомученицы Екатерины. Мероприятие посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

14 марта 2017 года в Кремле состоялся торжественный прием по случаю 85-летия Н.И. Ельциной.

За большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности Президент России В.В. Путин удостоил Н.И. Ельцину ордена святой великомученицы Екатерины.

Глава государства вручил супруге первого Президента России Б.Н. Ельцина награду и поздравил Наину Иосифовну с юбилеем.

Торжественный прием посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси