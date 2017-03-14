Состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения св. блгв. кн. Александра Невского
- 14 марта
- 21:17
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Святейший Патриарх Кирилл посетил торжественный прием в Кремле по случаю юбилея Н.И. Ельциной
14 марта 2017 года в Кремле состоялся торжественный прием по случаю 85-летия Н.И. Ельциной.
За большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности Президент России В.В. Путин удостоил Н.И. Ельцину ордена святой великомученицы Екатерины.
Глава государства вручил супруге первого Президента России Б.Н. Ельцина награду и поздравил Наину Иосифовну с юбилеем.
Торжественный прием посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
- 14 марта 2017
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