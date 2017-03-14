В Москве прошла презентация книги Святейшего Патриарха Кирилла «Ревнуйте о дарах духовных»

14 марта в Патриаршем зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя состоялась презентация книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании». В этот день Церковь отмечает День православной книги.

14 марта 2017 года в Патриаршем зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоялась презентация книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании». В этот день Церковь отмечает День православной книги. Также это день архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Кирилла.

В сборник включены слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные им в разные годы пастырского служения и посвященные молитве и духовному возрастанию. Книга вышла в свет в Издательстве Московской Патриархии.

Со вступительным словом к участникам презентации обратился главный редактор Издательства Московской Патриархии протоиерей Владимир Силовьев, который рассказал о новом издании.

Затем к собравшимся обратился Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Благодарю Вас, отец Владимир, дорогие отцы, братья и сестры, дамы и господа, за внимание к этому событию. В свое время я не имел возможности публиковаться. Не только потому, что моя работа началась еще тогда, когда публиковать книги такого содержания в нашей стране было непросто, но еще и потому, что на это никогда не хватало времени, — отметил Святейший Патриарх Кирилл. — Благодарю Вас, что именно Вы и Издательство Московской Патриархии публикуете сегодня тексты — и те, что были написаны давно, и те, что создаются в настоящее время».

«С большим чувством благодарности отношусь ко всем, кто взял на себя труды готовить эти тексты к публикации. Дай Бог, чтобы они были, во-первых, востребованы, а во-вторых, приносили пользу, — продолжил Предстоятель Русской Церкви. — Конечно, говорить на темы, которых я касаюсь, в наше время непросто, потому что это темы относятся к вечности. Источники, которые формируют наши представления о богословских истинах, появились в древности. Поэтому главная и самая трудная задача пастырей, церковных писателей заключается, наверное, в том, чтобы говорить с читателем или слушателем на понятном языке, создавать тексты, которые актуализировали бы вечные и неизменные Божественные истины. И дай Бог, чтобы у нас появлялось сегодня как можно больше церковных писателей, мыслителей, публицистов, которые были бы способны убедительно доводить до сознания современных людей христианскую идею — всегда по сути своей юную, вечную, неизменную».

На мероприятии присутствовали: председатель Императорского православного палестинского общества С.В. Степашин, генеральный директор Российской государственной библиотеки В.В. Федоров, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк, председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, наместник Андреевского ставропигиального монастыря епископ Дмитровский Феофилакт, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов, сотрудники Издательского Совета Русской Православной Церкви и Издательства Московский Патриархии, другие гости.

В завершение презентации Святейший Владыка подписал несколько экземпляров книги.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси