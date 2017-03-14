Святейший Патриарх Кирилл посетил детский праздник «День православной книги» в Храме Христа Спасителя

14 марта Святейший Патриарх Кирилл и мэр Москвы С.С. Собянин посетили детский праздник «День православной книги», организованный в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве.

14 марта 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы С.С. Собянин посетили детский праздник «День православной книги», организованный в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве.

Перед началом мероприятия в Патриарших покоях Храма Христа Спасителя состоялась беседа Предстоятеля Русской Православной Церкви и столичного градоначальника.

В мероприятии приняли участие председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики А.Н. Горбенко.

На праздник были приглашены дети из Москвы, Подмосковья и других регионов — учащиеся общеобразовательных школ и воскресных школ, воспитанники кадетских корпусов и суворовских училищ, дети с физическими нарушениями, проходящие курс лечения в Научно-практическом центре детской психоневрологии.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся со словом:

«Дорогие дети! По установившейся традиции мэр города Москвы и Патриарх приветствуют вас 14 марта, в День православной книги.

В этот день в 1564 году диакон Иван Федоров напечатал первую на Руси книгу под названием «Апостол». Наверное, многие из вас знают, что это часть Нового Завета, в которой повествуется об учениках Иисуса Христа, их учении. Эта книга помогает понять, что же произошло в I веке, когда возникло христианство. Так вот, после того, как вышел в свет «Апостол», на Руси стало развиваться книгопечатание. Тогда книга стала главным источником информации, главным инструментом обучения, главным инструментом развития науки. Без книги невозможно было представить себе развитие общества и государства.

Сегодня наравне с книгой развиваются другие средства информации. Каждый из вас, наверное, владеет каким-то гаджетом, знает, что такое электронная информация. Многие чаще сидят у экрана компьютера или планшета, чем у книги, и может создаться впечатление, что книга устарела, что она не нужна. На самом деле это совсем не так. Есть различия между знанием и информацией. Когда мы используем электронные средства связи, мы получаем информацию, но эта информация в большинстве случаев не становится нашим знанием. Приведу пример: контрольную работу можно написать, опираясь на свои знания, а можно списать со шпаргалки. Со шпаргалки можно экзамен сдать. Вот так и электронные средства предоставляют информацию, которая не всегда становится знаниями.

А книга — замечательный инструмент получения знаний. Над книгой можно задуматься, сосредоточиться. Взять в руки карандаш — не авторучку, а именно карандаш, — и сделать пометки на полях, что-то подчеркнуть, полистать страницы. Книга дает возможность полученную информацию перевести в знания. А знания — это хребет становления культуры человека. Вот почему необходимо уметь читать книгу, работать с ней и не откладывать в сторону, даже если есть другие источники информации.

Я хотел бы пожелать всем вам, мои дорогие, помощи Божией в вашем учении, с тем чтобы вы умели по-настоящему работать с книгой, чтобы вы развивались интеллектуально и духовно, чтобы вы создавали тот багаж, тот потенциал, который, раскрываясь, помог бы вам стать людьми счастливыми, способными совершать большие поступки, и трудиться над тем, чтобы жизнь нашего народа, нашего замечательного города Москвы — столицы России — и всей нашей страны становилась все лучше и лучше. С праздником поздравляю вас!»

Затем участников праздника приветствовал С.С. Собянин, который отметил, что традиция празднования Дня православной книги возникла благодаря инициативе Святейшего Патриарха Кирилла.

«В этот день во многих школах Москвы проходят специальные уроки, посвященные древнерусской книге и истории книгопечатания, в десятках библиотек Москвы проходят специальные выставки, посвященные этому дню, проводятся литературные чтения, — сказал, в частности, мэр столицы. — Москва по праву считается книжной столицей. Здесь работает крупнейшие российские и международные библиотеки, огромное количество книжных магазинов, здесь создавались выдающиеся литературные произведения, здесь живут люди, которые искренне любят книгу»

«Вместе с Патриархией мы оказываем содействие в том, чтобы эти интересные, добрые книги находили путь к сердцам москвичей, особенно маленьких москвичей. За эти годы было издано около двух миллионов экземпляров книг, которые поступили в школьные и городские библиотеки», — добавил С.С.Собянин.

Мэр столицы также поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с годовщиной архиерейской хиротонии (14 марта 1976 года состоялась хиротония Его Святейшества во епископа Выборгского, викария Ленинградской епархии).

Предстоятель Русской Православной Церкви и мэр Москвы передали юным читателям подарочные наборы, в которые вошли книги, изданные православными издательствами и Правительством Москвы, и конфеты.

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил С.С. Собянина за труды на посту столичного градоначальника. «Сергей Семенович очень много делает для города Москвы, и не только для того, чтобы улицы нашего города хорошели, чтобы замечательные праздники проходили в Москве, но и очень много важных дел для того, чтобы дети, молодые люди могли с надеждой смотреть в будущее. В этом отношении роль Москвы очень велика, потому что она столица нашей Родины, она задает тон всей стране. Дай Бог, чтобы и дальше наш город развивался так же динамично, как сейчас», — сказал Святейший Патриарх.

Затем была представлена литературно-музыкальная постановка «Дедушкины валенки» по рассказу Анастасии Агафоновой, победителя Международного детско-юношеского литературного конкурса им. И.С. Шмелева «Лето Господне».

День православной книги был учрежден в 2009 году Священным Синодом Русской Православной Церкви. Празднование приурочено к дню издания Иваном Федоровым первой на Руси печатной книги «Апостол» (1/14 марта 1564 года). Мероприятия праздника проводятся, в частности, Издательским Советом Русской Православной Церкви и Правительством Москвы. Цель праздника — популяризация православной духовной культуры и отечественной литературы, укрепление нравственных традиций.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси