Святейший Патриарх Кирилл посетит детский праздник, посвященный Дню православной книги
- 13 марта
- 11:25
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Святейший Патриарх Кирилл поздравил помощника Президента Российской Федерации Ю.В. Ушакова с 70-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление помощнику Президента Российской Федерации Юрию Викторовичу Ушакову по случаю 70-летия со дня рождения.
«В юности посвятив себя служению Отечеству, Вы многие годы с присущими Вам целеустремленностью трудились на дипломатическом поприще, представляли нашу страну на самом высоком уровне. За это время Вы приобрели ценный профессиональный опыт, который, убежден, помогает Вам и на нынешнем месте служения: в стратегической работе по формированию внешнеполитического курса России», — отмечается в тексте Патриаршего поздравления.
Предстоятель Русской Православной Церкви поблагодарил помощника Президента РФ за «личный весомый вклад в развитие плодотворного взаимодействия Русской Православной Церкви с институтами государственной власти».
Святейший Патриарх Кирилл пожелал Ю.В. Ушакову крепкого здравия, душевного мира и щедрой помощи Божией во всех благих начинаниях.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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