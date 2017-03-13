Святейший Патриарх Кирилл поздравил помощника Президента Российской Федерации Ю.В. Ушакова с 70-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление помощнику Президента Российской Федерации Ю.В. Ушакову по случаю 70-летия со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление помощнику Президента Российской Федерации Юрию Викторовичу Ушакову по случаю 70-летия со дня рождения.

«В юности посвятив себя служению Отечеству, Вы многие годы с присущими Вам целеустремленностью трудились на дипломатическом поприще, представляли нашу страну на самом высоком уровне. За это время Вы приобрели ценный профессиональный опыт, который, убежден, помогает Вам и на нынешнем месте служения: в стратегической работе по формированию внешнеполитического курса России», — отмечается в тексте Патриаршего поздравления.

Предстоятель Русской Православной Церкви поблагодарил помощника Президента РФ за «личный весомый вклад в развитие плодотворного взаимодействия Русской Православной Церкви с институтами государственной власти».

Святейший Патриарх Кирилл пожелал Ю.В. Ушакову крепкого здравия, душевного мира и щедрой помощи Божией во всех благих начинаниях.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси