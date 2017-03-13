Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла по случаю 100-летия газеты «Известия»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил редакцию и читателей газеты «Известия» со 100-летием со дня выхода первого номера издания.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил редакцию и читателей газеты «Известия» со 100-летием со дня выхода первого номера издания.

Главному редактору газеты «Известия» А.А. Оганесяну

Уважаемый Арсений Арменович!

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь творческий коллектив и читателей со значимым юбилеем — 100-летием со дня выхода первого номера газеты «Известия».

За минувшее время издание прошло большой и славный путь, неизменно оставаясь одним из наиболее авторитетных печатных органов в нашей стране. Вот уже целый век читатели ежедневно берут в руки очередной номер газеты, чтобы получить актуальную и проверенную информацию по наиболее важным для общества вопросам.

Современный журналист сталкивается сегодня со многими серьезными вызовами, связанными в том числе и с этической стороной его профессиональной деятельности. Можно ли позволить себе увлечься погоней за рейтингом и количеством просмотров в Интернете в ущерб достоверности и качеству порождаемого текста? Ответ на этот вопрос — дело совести и нравственной ответственности каждого мастера слова.

Отрадно свидетельствовать, что газета «Известия», сохраняя верность лучшим традициям отечественной журналистики, остается среди тех изданий, для которых точность фактов и взвешенность позиции являются важнейшими профессиональными принципами.

Желаю всем вам крепкого здоровья, творческих успехов и новых интересных материалов. Благословение Божие да сопутствует вам в добрых делах и начинаниях.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ