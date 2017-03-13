Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла по случаю 100-летия газеты «Известия»
- 13 марта
- 10:05
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Святейший Патриарх Кирилл посетит детский праздник, посвященный Дню православной книги
14 марта 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы С.С. Собянин посетят в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве детский праздник, который по традиции проводится в рамках Дня православной книги.
Мероприятие посетят дети из Москвы, Подмосковья и других российских регионов.
Участники праздника увидят музыкально-театральное представление. По окончании спектакля каждый ребенок, пришедший на праздник, получит в подарок комплект книг, сообщает Издательский Совет Русской Православной Церкви.
Праздник организован при поддержке Правительства Москвы.
Начало мероприятия в 13.00.
Аккредитацию представителей СМИ проводит Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
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Традиция отмечать День православной книги возникла по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Праздник приурочен к памятной дате: 1 марта 1564 года (14 марта по новому стилю) на Руси была издана первая печатная книга Ивана Федорова «Апостол».
Патриархия.ru
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