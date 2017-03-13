Святейший Патриарх Кирилл посетит детский праздник, посвященный Дню православной книги

14 марта Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы С.С. Собянин посетят в Храме Христа Спасителя в Москве традиционный детский праздник в рамках Дня православной книги.

14 марта 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы С.С. Собянин посетят в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве детский праздник, который по традиции проводится в рамках Дня православной книги.

Мероприятие посетят дети из Москвы, Подмосковья и других российских регионов.

Участники праздника увидят музыкально-театральное представление. По окончании спектакля каждый ребенок, пришедший на праздник, получит в подарок комплект книг, сообщает Издательский Совет Русской Православной Церкви.

Праздник организован при поддержке Правительства Москвы.

Начало мероприятия в 13.00.

Аккредитацию представителей СМИ проводит Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

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Традиция отмечать День православной книги возникла по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Праздник приурочен к памятной дате: 1 марта 1564 года (14 марта по новому стилю) на Руси была издана первая печатная книга Ивана Федорова «Апостол».

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