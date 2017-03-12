В Неделю 2-ю Великого поста Святейший Патриарх Кирилл освятил храм Всех святых, в земле Русской просиявших, в Черемушках г. Москвы

12 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, свт. Григория Паламы, Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма Всех святых, в земле Русской просиявших, в Черемушках г. Москвы и Литургию св. Василия Великого в новоосвященном храме.

12 марта 2017 года, в Неделю 2-ю Великого поста, свт. Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Всех святых, в земле Русской просиявших, в столичном районе Черемушки и Литургию св. Василия Великого в новоосвященном храме.

Община храма в Черемушках была образована в 2004 году. В 2012 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла храм Всех святых был включен в Программу строительства православных храмов в столице. В начале 2015 года началось строительство каменного собора и дома причта. К настоящему времени строительство полностью завершено.

Его Святейшеству сослужили: епископ Дмитровский Феофилакт, наместник Андреевского ставропигиального монастыря; епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Николай Карасев, благочинный Андреевского округа, настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках г. Москвы; протоиерей Анатолий Кожа, благочинный Параскево-Пятницкого округа, настоятель храма вмц. Параскевы Пятницы в Качалове г. Москвы; протоиерей Виктор Алипичев, настоятель храма Всех святых, в земле Русской просиявших, в Черемушках г. Москвы; столичное духовенство.

Богослужение посетили: депутат Государственной Думы ФС РФ, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин; заместитель префекта Юго-Западного административного округа г. Москвы А.С. Лапшинов; генеральный директор ГМК «Норильский никель» В.О. Потанин; старший вице-президент ― финансовый директор ГМК «Норильский никель» С.Г. Малышев; генеральный директор корпорации «Сатори» В.А. Гусаров; глава управы района Черемушки г. Москвы М.А. Бекниязов; строители и благотворители храма в Черемушках.

Богослужебные песнопения исполнил хор Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан иерея диакона Владимира Тоготина, клирика храма Преображения Господня в Тушине г. Москвы.

Проповедь перед причастием произнес архимандрит Мелхиседек (Артюхин), настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе и храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе г. Москвы.

По завершении Литургии от лица духовенства и прихожан настоятель новоосвященного храма протоиерей Виктор Алипичев приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону святителя Афанасия, епископа Ковровского.

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Затем Святейший Патриарх Кирилл вручил высокие церковные награды.

Во внимание к трудам по строительству храма Всех святых, в земле Русской просиявших, в Черемушках города Москвы протоиерей Виктор Алипичев, настоятель храма, был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

Во внимание к помощи в строительстве храмов г. Москвы генеральный директор ГМК «Норильский никель» В.О. Потанин был награжден Патриаршим знаком храмостроителя. При вручении этой награды Святейший Патриарх сказал: «Владимир Олегович Потанин — известный всей стране человек, который занимается развитием нашей промышленности. Я имел возможность посетить Таймыр и тот самый огромный комбинат в Норильске, который в значительной мере содействует росту экономической мощи нашей страны. Я видел, как трудится Владимир Олегович, слышал его слова, в которых звучала забота о простых людях, о трудящихся, об улучшении условий работы людей, о том, чтобы этот комбинат действительно приносил пользу нашему Отечеству. Я благодарю Вас, Владимир Олегович, за многие возведенные храмы, но за этот особенно, потому что в каком-то смысле Вы, может быть, стали примером и для других людей, которые могут помогать так же скоро строить храмы в нашем Первопрестольном граде. Пусть Господь помогает Вам и укрепляет Вас в Ваших трудах и в личной жизни».

Во внимание к помощи в строительстве храма Всех святых, в земле Русской просиявших, в Черемушках города Москвы В.А. Гусаров, генеральный директор корпорации «Сатори» — генерального подрядчика строительства храма, был также награжден Патриаршим знаком храмостроителя.

В дар новоосвященному храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону преподобного Серафима Саровского с житием.

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В 2004 году была создана община строящегося храма Всех святых, в земле Русской просиявших, в Черемушках города Москвы. 14 марта 2007 года настоятелем строящегося храма был назначен протоиерей Виктор Алипичев. С этого времени каждую субботу он совершал молебны на территории, отведенной под строительство храма. Три с половиной года верующие собирали деньги и, наконец, своими силами возвели небольшой деревянный храм святого праведного Иоанна Кронштадтского.

2 января 2011 года в храме торжественно отмечался первый престольный праздник. Малое освящение храма совершил благочинный Андреевского округа протоиерей Анатолий Кожа. С тех пор в храме регулярно совершаются богослужения.

В 2012 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла храм был включен в Программу строительства православных храмов в городе Москве.

15 апреля 2013 года приход посетил управляющий Юго-западным викариатством епископ Дмитровский Феофилакт. Он благословил воздвигнуть на храмовой территории поклонный крест в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Прихожане с радостью откликнулись на этот призыв. На собранные ими средства 5 июля шестиметровый дубовый крест был установлен рядом с временным храмом и 6 июля торжественно освящен.

В начале 2015 года на территории, отведенной под строительство храма, развернулись работы по возведению каменного собора Всех святых, в земле Русской просиявших, на 500 человек и дома причта. Строительство полностью завершилось в конце 2016 года.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси