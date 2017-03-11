Патриаршее поздравление епископу Овидиопольскому Аркадию с 60-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Овидиопольского Аркадия с 60-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил викария Одесской епархии епископа Овидиопольского Аркадия с 60-летием со дня рождения.

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Аркадию, епископу Овидиопольскому, викарию Одесской епархии

Ваше Преосвященство!

Примите мои сердечные поздравления с 60-летием со дня рождения, а также с грядущим 35-летием служения в священном сане вкупе с молитвенными пожеланиями крепости телесной, бодрости духа и обильных милостей от Небесного Царя.

Большая часть Вашей жизни связана с Одесской епархией, где Вы закончили семинарию, несли различные ответственные послушания, стяжали ценный духовный, пастырский и административный опыт. Спустя годы Господу было угодно сопричесть Вас к сонму апостольских преемников, и ныне Вы помогаете Преосвященному митрополиту Одесскому Агафангелу в совершении его служения.

Предстательством Пречистой Девы Марии и преподобного Аркадия Кипрского, Вашего небесного покровителя, да споспешествует Вам Милостивый Спаситель в дальнейшем архипастырском служении во славу Своего пресвятого имени.

С любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ