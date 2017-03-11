Патриаршее поздравление митрополиту Тобольскому Димитрию с 65-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия с 65-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия с 65-летием со дня рождения.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Димитрию, митрополиту Тобольскому и Тюменскому

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас с 65-летием со дня рождения и молитвенно желаю душевной и телесной крепости, мира и неоскудевающей о Господе нашем Иисусе радости.

Многие годы назад Премудрый Творец привел Вас, выпускника Московских духовных школ и постриженника обители преподобного и богоносного аввы Сергия, на Тобольскую землю, дабы Вы пасли там стадо Его словесных овец и свидетельствовали ближним и дальним о Свете истинном, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир (Ин. 1:9). За минувшее с тех пор время было немало сделано для развития церковной жизни во вверенном Вашему попечению уделе: образованы новые приходские и монашеские общины, восстановлены храмы и монастыри.

Во внимание к Вашему служению и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым вручить Вам памятную панагию.

Молитвами Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии да ниспошлет Вам Милостивый Господь Свою обильную помощь в дальнейших архипастырских трудах.

С любовью во Христе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ