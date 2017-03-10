Святейший Патриарх Кирилл встретился с губернатором Мурманской области М.В. Ковтун
- 10 марта
- 19:29
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В День православной книги состоится презентация книги Святейшего Патриарха Кирилла «Ревнуйте о дарах духовных»
Презентация книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании» пройдет по благословению Его Святейшества 14 марта 2017 года в Трапезных палатах Храма Христа Спасителя в Москве. В этот день Церковь отмечает День православной книги; также это день архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Кирилла.
Настоящий сборник, составленный из слов Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенных им в разные годы пастырского служения, посвящен молитве и духовному возрастанию. Слова Предстоятеля Русской Православной Церкви помогут читателю осознать истинное призвание человека и направить все свои духовные силы на решение главной жизненной задачи, стоящей перед каждым христианином. Книга обращена ко всем, кто стремится обрести радость в сердце, подлинное благополучие и счастье.
Книга вышла в свет в Издательстве Московской Патриархии Русской Православной Церкви.
Издательство Московской Патриархии/Патриархия.ru
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