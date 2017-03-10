В День православной книги состоится презентация книги Святейшего Патриарха Кирилла «Ревнуйте о дарах духовных»

Презентация книги Святейшего Патриарха Кирилла «Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании» по благословению Его Святейшества 14 марта 2017 года в Трапезных палатах Храма Христа Спасителя в Москве.

Презентация книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании» пройдет по благословению Его Святейшества 14 марта 2017 года в Трапезных палатах Храма Христа Спасителя в Москве. В этот день Церковь отмечает День православной книги; также это день архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Кирилла.

Настоящий сборник, составленный из слов Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенных им в разные годы пастырского служения, посвящен молитве и духовному возрастанию. Слова Предстоятеля Русской Православной Церкви помогут читателю осознать истинное призвание человека и направить все свои духовные силы на решение главной жизненной задачи, стоящей перед каждым христианином. Книга обращена ко всем, кто стремится обрести радость в сердце, подлинное благополучие и счастье.

Книга вышла в свет в Издательстве Московской Патриархии Русской Православной Церкви.

Издательство Московской Патриархии/Патриархия.ru