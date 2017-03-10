Святейший Патриарх Кирилл встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Нидерландов в Российской Федерации

10 марта в Патриаршей резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Чрезвычайным и Полномочным послом Нидерландов в России госпожой Рене Джонс-Бос.

10 марта 2017 года в Патриаршей резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Чрезвычайным и Полномочным послом Нидерландов в России госпожой Рене Джонс-Бос.

В числе участвовавших во встрече также были заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архимандрит Филарет (Булеков) и первый секретарь нидерландского Посольства Мириам Отто.

В приветственном слове Святейший Владыка отметил традиционно добрые отношения Русской Православной Церкви с дипломатическим представительством Королевства Нидерланды в Москве.

«Церковь ― институция, которая соединяет не просто людей разных взглядов и убеждений, но еще и разные эпохи. В Церкви очень развито историческое мышление, ― констатировал Святейший Патриарх Кирилл. ― В отличие от политиков, которые сконцентрированы на актуальных проблемах, Церковь рассматривает, в том числе, и отношения между странами, народами, учитывая исторический контекст. В истории наших народов и наших государств было очень много важных положительных моментов. В первую очередь, это связано с деятельностью императора-реформатора Петра I, у которого были особые симпатии к вашей стране и к вашему народу. После реформ императора Петра очень многие представители вашего народа стали не просто посещать Россию, но и жить здесь, занимать высокие должности. Таким образом, они оказали определенное влияние на развитие Российской империи».

Предстоятель Русской Православной Церкви также упомянул о взаимном интересе двух народов в области культуры, искусства, образования, науки.

«Хотя в отношениях двух стран были разные периоды, но общая положительная традиция отношений между народами всегда присутствовала, по крайней мере, в сознании русских людей», ― добавил Его Святейшество. Святейший Патриарх рассказал о своих многочисленных посещениях этой страны в разные годы, встречах и общении как с представителями власти, так и учеными и конечно, религиозными деятелями Нидерландов. «И должен сказать, что у нас всегда был конструктивный диалог, всегда были поиски общих позиций», ― отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокое убеждение в том, что межрелигиозные отношения и в дальнейшем должны играть важную роль в отношениях между народами, в том числе в отношениях России с Западной Европой. «Я вспоминаю времена «холодной войны», когда отношения Советского Союза с западным миром были еще более сложными, чем сегодня. И в то время экуменические связи играли очень важную роль, в диалоге с христианами Соединенных Штатов, Западной Европы нам удавалось достигать очень важных общих позиций, которые, конечно, отражались и на настроениях в обществе, ― сказал Святейший Владыка. ― Политическая ситуация может меняться, а народы живут вместе. Если хотите, жизнь народов ― это фундамент, а политическая ситуация ― это надстройка, и она постоянно меняется. Но самое главное ― чтобы эта надстройка не разрушала фундамент».

Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, что Русская Церковь будет работать над тем, чтобы добрые отношения, культурные связи, человеческие контакты продолжались, несмотря на то, что происходит на уровне политических отношений.

Посол Нидерландов в России Рене Джонс-Бос поблагодарила Предстоятеля Русской Православной Церкви за встречу и беседу. «Для меня большая честь услышать Ваше мнение о сотрудничестве, о взаимодействии наших народов и о роли Церкви, ― подчеркнула она. ― Я полностью с Вами согласна: совместная история наших народов действительно насчитывает многие века, а Петр Великий и в истории Нидерландов занимает важное место. Кроме того, у нас была королева Анна Павловна, которая являлась сестрой российского императора Николая I; она имела большое положительное влияние на Нидерланды».

Дипломат также упомянула о деятельности епархии Русской Православной Церкви в Королевстве Нидерланды.

Согласившись со Святейшим Патриархом, что даже во времена «холодной войны» личные контакты и связи между народами двух стран сохранялись, госпожа Рене Джонс-Бос продолжила: «Действительно, сейчас политическая ситуация приносит с собой некоторую напряженность. Но я вижу, что голландские фирмы и предприятия продолжают работать в России в сельском хозяйстве и других сферах, в области культурных контактов продолжается взаимодействие. Преподаватели, студенты, простые люди контактируют и общаются друг с другом».

Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru