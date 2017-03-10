Святейший Патриарх Кирилл встретился с губернатором Мурманской области М.В. Ковтун

10 марта в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Мурманской области М.В. Ковтун.

10 марта 2017 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Мурманской области Мариной Васильевной Ковтун, которой в этот день исполнилось 55 лет.

Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил М.В. Ковтун с днем рождения: «Хотел бы сердечно Вас поздравить с замечательной датой и преподнести Вам цветы. Пусть Господь помогает Вам в Ваших трудах по управлению очень важным регионом — Мурманской областью. Желаю Вам долгих лет жизни — активной, творческой, с тем чтобы все Ваши таланты раскрывались и чтобы под Вашим руководством развивалась всестороннее жизнь Мурманской области».

Глава региона сердечно поблагодарила Святейшего Владыку за пожелания и поздравления.

Губернатор преподнесла Его Святейшеству фотоальбом, посвященный Патриаршему визиту в Мурманскую митрополию 18-19 августа 2016 года.

М.В. Ковтун также передала Предстоятелю Русской Православной Церкви приветствия от главкома ВМФ России и командования Северного флота ВМФ России. 18 августа Святейший Патриарх Кирилл встречался с моряками Северного флота и посетил тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

На встрече обсуждались вопросы церковно-государственного сотрудничества в Мурманской области.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси