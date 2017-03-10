Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла c Чрезвычайным и Полномочным послом Колумбии в России

10 марта в Патриаршей резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился c Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Колумбия в Российской Федерации Альфонсо Лопесом Кабальеро.

10 марта 2017 года в Патриаршей резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился c Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Колумбия в Российской Федерации Альфонсо Лопесом Кабальеро.

Во встрече также приняли участие заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архимандрит Филарет (Булеков) и сотрудник секретариата ОВЦС по делам дальнего зарубежья Мигель Паласио.

Предстоятель Русской Православной Церкви сердечно приветствовал дипломатического представителя Колумбии, отметив, в частности, что еще в начале XIX века события в этой стране — борьба за независимость, провозглашение Великой Колумбии, деятельность Симона Боливара и другие — вызывали неподдельный интерес и большие симпатии в русском обществе.

«Если говорить о новом времени, то я считаю очень важными культурные связи, которые существуют между нашими странами, — продолжил Святейший Владыка. — Думаю, было бы желательно развивать эти связи». Его Святейшество привел в пример обмен выставками в начале 2000-х годов, когда в Москве в Храме Христа Спасителя была представлена коллекция из тридцати картин Грегорио Васкеса Себальоса (1638-1711) на религиозную тематику, а в Колумбии состоялась выставка русских икон из собрания Третьяковской галереи. Подобные контакты пробуждают взаимный интерес и симпатию, констатировал Святейший Патриарх.

Предстоятель Русской Православной Церкви также поделился воспоминаниями о своем посещении Колумбии в 2008 году, когда он занимал пост председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

«Тогда я впервые встретился с русской общиной в Боготе, совершил Литургию в торговом представительстве России, — рассказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Тогда было принято решение о создании прихода Московского Патриарха, выбран староста, а в 2009 году приход зарегистрировали. Сейчас у нас в Колумбии два православных прихода — в Боготе и Кали». Как отметил Святейший Владыка, приходы в этой стране составляют как русскоязычные соотечественники, так и православные колумбийцы. Общину в Кали окормляет священник Московского Патриархата иеромонах Александр (Росас), колумбиец по происхождению, получивший духовное образование в Русской православной семинарии в Париже.

«Я был в Колумбии всего три дня, но что-то мне удалось увидеть, и эта страна произвела на меня большое впечатление, — поделился Святейший Патриарх Кирилл. — Особенно же приятны для меня были встречи там с православными людьми и организация прихода».

Коснувшись современной внутриполитической и общественной ситуации в этой стране, Его Святейшество подчеркнул важность продолжающегося процесса примирения между официальными властями и вооруженной оппозицией. «Достигнутый прогресс я считаю важным не только для Колумбии, но и для других стран как пример того, каким образом можно разрешать подобного рода сложные проблемы», — констатировал Предстоятель Русской Православной Церкви, пожелав успеха и нынешнему политическому руководству Колумбии, и всему колумбийскому народу на пути национального примирения.

Со своей стороны посол Колумбии обратился к Святейшему Патриарху со словами приветствия и благодарности, подчеркнув значение нынешней встречи. В ответ на просьбу высокого гостя Предстоятель Русской Православной Церкви осветил некоторые аспекты взаимоотношений Московского Патриархата со странами Латинской Америки.

В завершение встречи Святейший Патриарх Кирилл и А. Лопес Кабальеро обменялись памятными подарками.

Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru