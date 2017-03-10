Патриаршее поздравление епископу Каскеленскому Геннадию с 50-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил викария Астанайской епархии епископа Каскеленского Геннадия с 50-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Каскеленского Геннадия с 50-летием со дня рождения.

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Геннадию, епископу Каскеленскому, викарию Астанайской епархии

Ваше Преосвященство!

Сердечно поздравляю Вас с 50-летним юбилеем.

Приняв решение посвятить свою жизнь Господу, Вы поступили в духовные школы Северной столицы, по окончании которых несли священническое служение на Костромской земле. На протяжении многих лет Вы исполняли различные ответственные послушания: возглавляли епархиальную комиссию по канонизации святых и активно участвовали в организации церковной работы с молодежью.

Призрев на Ваше усердие, Вседержитель призвал Вас к высокому епископскому деланию, которое Вы совершаете ныне в Казахстане, помогая Преосвященному митрополиту Александру.

Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемой Вами знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

Молитвенно желаю Вам крепкого здравия, душевного мира и благодатной помощи Божией в дальнейшем архипастырском служении.

С любовью во Христе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ