В месяцеслов Русской Православной Церкви включены имена древних святых, подвизавшихся в западных странах
- 10 марта
- 10:00
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Патриаршее поздравление епископу Каскеленскому Геннадию с 50-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Каскеленского Геннадия с 50-летием со дня рождения.
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Геннадию, епископу Каскеленскому, викарию Астанайской епархии
Ваше Преосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летним юбилеем.
Приняв решение посвятить свою жизнь Господу, Вы поступили в духовные школы Северной столицы, по окончании которых несли священническое служение на Костромской земле. На протяжении многих лет Вы исполняли различные ответственные послушания: возглавляли епархиальную комиссию по канонизации святых и активно участвовали в организации церковной работы с молодежью.
Призрев на Ваше усердие, Вседержитель призвал Вас к высокому епископскому деланию, которое Вы совершаете ныне в Казахстане, помогая Преосвященному митрополиту Александру.
Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемой Вами знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского III степени.
Молитвенно желаю Вам крепкого здравия, душевного мира и благодатной помощи Божией в дальнейшем архипастырском служении.
С любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
- 9 марта 2017
- 9 марта 2017
- 9 марта 2017
- 9 марта 2017
- 7 марта 2017
- 7 марта 2017
- 7 марта 2017