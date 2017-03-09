В месяцеслов Русской Православной Церкви включены имена древних святых, подвизавшихся в западных странах

На заседании Священного Синода было заслушано сообщение митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Комиссии по составлению месяцеслова Русской Православной Церкви, с предложением включить в месяцеслов имена древних святых, подвизавшихся в западных странах.

9 марта в ходе заседания Священного Синода Русской Православной Церкви было заслушано сообщение митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Комиссии по составлению месяцеслова Русской Православной Церкви, с предложением включить в месяцеслов имена древних святых, подвизавшихся в западных странах (журнал № 14).

Созданная 18 сентября 2014 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Комиссия по составлению месяцеслова Русской Православной Церкви провела работу над формированием списка древних святых, подвизавшихся в пределах Запада, на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской Православной Церкви, а также на основании традиции их почитания в других Поместных Православных Церквах.

При рассмотрении вопроса о включении в месяцеслов святых, подвизавшихся в Центральной и Западной Европе до 1054 года, Комиссия руководствовалась следующими критериями: безупречным исповеданием православной веры; обстоятельствами, при которых состоялось прославление; отсутствием упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом; современным почитанием в зарубежных епархиях Русской Православной Церкви и Поместных Православных Церквах.

Кроме того, при работе учитывались сведения, содержащиеся в «Полном месяцеслове Востока» архиепископа Сергия (Спасского), докладе святителя Иоанна (Максимовича) Архиерейскому Синоду Русской Зарубежной Церкви в 1952 году, статьях «Православной энциклопедии», а также в синаксаре, составленном иеромонахом Макарием из святогорского монастыря Симонопетра.

Члены Священного Синода на состоявшемся 9 марта заседании постановили включить в месяцеслов имена следующих святых:

священномученика Пофина, епископа Лионского, и с ним пострадавших (2/15 июня; 177г.);

мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских (2/15 июня; 177г.);

мученика Епиподия Лионского (22 апреля/5 мая; ок. 177 г.);

мученика Александра Лионского (24 апреля/7 мая; ок. 177 г.);

священномученика Сатурнина, первого епископа Тулузского (29 ноября/12 декабря; III);

мученика Виктора Марсельского (21 июля/ 3 августа; ок. 290г.);

мученика Албана Британского (22 июня/ 5 июля; III–нач. IV вв.);

святителя Гонората, епископа Арльского (16 января/29 декабря; 429г.);

cвятителя Германа, епископа Осерского (31 июля/ 13 августа; 448г.);

преподобного Викентия Леринского (24 мая/ 6 июня; до 450г.);

святителя Патрикия, просветителя Ирландии (17/30 марта; после 460г.);

святителя Лупа, епископа Труа (29 июля/ 11 августа; 479г.);

преподобной Женевьевы Парижской (3/16 января; 512г.);

святителя Германа, епископа Парижского (28 мая/10 июня; 576г.);

преподобного Прокопия, игумена Сазавского (16/29 сентября; 1053г.).

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