Состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви

9 марта в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Решения Синода прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, комментируя итоги заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшегося 9 марта 2017 года под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в московском Даниловом ставропигиальном монастыре, отметил, что одним из основных вопросов, рассматривавшихся на заседании, стал план проведения памятных мероприятий, посвященных 100-летней годовщине начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.

По словам главы Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, открывая заседание Священного Синода, Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что 2017-й — «юбилейный год, год воспоминания о трагических событиях 100-летней давности, год, который мы особым образом посвящаем памяти новомучеников и исповедников Российских, и год, в котором надлежит состояться Архиерейскому Собору».

Как сообщил В.Р. Легойда, на заседании была рассмотрены и одобрены предложения Организационного комитета по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений. Священный Синод постановил на протяжении текущего года проводить в епархиях Русской Православной Церкви торжественные богослужения, приуроченные к памяти новомучеников и исповедников, крестные ходы, а также научные и общественные мероприятия.

«Согласно решению Священного Синода, памятные мероприятия должны состояться не только в 2017 году, но и в последующие годы, если на местах имеются такие планы. Издательскому Совету Русской Православной Церкви поручено осуществлять координацию публикаций, посвященных 100-летию начала гонений, а Издательству Московской Патриархии — выпустить иллюстрированный альбом, повествующий о подвиге и почитании новомучеников и исповедников Церкви Русской», — подчеркнул В.Р. Легойда.

Другим важным вопросом, рассмотренным в рамках сегодняшнего заседания Священного Синода, стало включение в месяцеслов имен древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года.

Формирование перечня святых, как отметил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской Православной Церкви, а также на основании традиции их почитания в других Поместных Православных Церквах. «При этом учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом», — сказал он.

«В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — добавил В.Р. Легойда.

В ходе заседания Святейший Патриарх Московский и всея Руси проинформировал собравшихся об итогах XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия», V Рождественских Парламентских встреч, а также о прошедших в Москве заседаниях пленума и президиума Межсоборного присутствия. Согласно постановлению Священного Синода, Рождественские чтения 2018 года решено провести на тему «Нравственные ценности и будущее человечества».

В ходе заседания были утверждены Положение о Церковно-общественном совете при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения и состав совета.

В.Р. Легойда также сообщил, что Священный Синод решил назначить заместителем председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению клирика г. Москвы священника Александра Алешина.

«Рассматривая прошение о почислении на покой митрополита Липецкого и Задонского Никона, поданное им в связи с достижением 75-летия, Священный Синод благословил митрополиту Никону продолжить управление Липецкой епархией и митрополией», — заявил В.Р. Легойда.

По словам председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, в рамках заседания были рассмотрены вопросы создания новых епархий и избрания архиереев на вакантные кафедры. Так, в пределах Архангельской епархии была образована Плесецкая епархия. Как сообщил В.Р. Легойда, главой новой епархии, епископом Плесецким и Каргопольским, был избран иеромонах Александр (Зайцев), клирик Гатчинской епархии.

«Преосвященным Великоустюжским и Тотемским Священный Синод избрал иеромонаха Тарасия (Перова), клирика Мурманской епархии, а викарием Орловской епархии с титулом "Мценский" — игумена Алексия (Заночкина), клирика Орловской епархии», — продолжил он.

Члены Священного Синода заслушали рапорт председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви архиепископа Верейского Евгения о рейтинге высших духовных учебных заведений Русской Православной Церкви, отметив усилия и выразив благодарность руководству духовных учреждений, находящихся на вершине рейтинга.

«Также, согласно действующему порядку, Священный Синод утвердил журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан и Синода Среднеазиатского митрополичьего округа», — заключил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

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ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 9 марта 2017 года

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ/Патриархия.ru