Патриаршее поздравление митрополиту Чебоксарскому Варнаве с 60-летием иерейской хиротонии

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву с 60-летнем иерейской хиротонии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву с 60-летием иерейской хиротонии.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Варнаве, митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас с 60-летием иерейской хиротонии и молитвенно желаю щедрой помощи Божией в Ваших дальнейших трудах во благо Святой Церкви.

Шесть десятилетий тому назад Вы сподобились принять нелегкий крест пастырского служения. За минувшие годы Господь судил Вам многое сделать и пережить. Однако во всех жизненных обстоятельствах Вы стремились явить пример верности Церкви и священническому долгу. Видя Ваше усердие, Пастыреначальник Христос призвал к еще большим трудам: Вы были возведены в архиерейское достоинство и направлены на служение в Чувашию. И вот уже более сорока лет Вы со тщанием исполняете возложенное на Вас ответственное послушание. Отрадно видеть, как во вверенном Вам церковном уделе развивается епархиальная и приходская жизнь, осуществляется строительство и реставрация храмов и монастырей, решаются вопросы христианского просвещения и духовно-нравственного воспитания молодежи. Посему Вы снискали любовь собратьев-архипастырей, клира и паствы, признание общественности.

Предстательством Царицы Небесной да ниспосылает Вам Господь все благое и потребное для дальнейших трудов во славу Божию, Церкви и Отечеству на пользу.

С любовью во Христе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ