Святейший Патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
- 9 марта
- 12:00
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Патриаршее поздравление митрополиту Чебоксарскому Варнаве с 60-летием иерейской хиротонии
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву с 60-летием иерейской хиротонии.
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Варнаве, митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием иерейской хиротонии и молитвенно желаю щедрой помощи Божией в Ваших дальнейших трудах во благо Святой Церкви.
Шесть десятилетий тому назад Вы сподобились принять нелегкий крест пастырского служения. За минувшие годы Господь судил Вам многое сделать и пережить. Однако во всех жизненных обстоятельствах Вы стремились явить пример верности Церкви и священническому долгу. Видя Ваше усердие, Пастыреначальник Христос призвал к еще большим трудам: Вы были возведены в архиерейское достоинство и направлены на служение в Чувашию. И вот уже более сорока лет Вы со тщанием исполняете возложенное на Вас ответственное послушание. Отрадно видеть, как во вверенном Вам церковном уделе развивается епархиальная и приходская жизнь, осуществляется строительство и реставрация храмов и монастырей, решаются вопросы христианского просвещения и духовно-нравственного воспитания молодежи. Посему Вы снискали любовь собратьев-архипастырей, клира и паствы, признание общественности.
Предстательством Царицы Небесной да ниспосылает Вам Господь все благое и потребное для дальнейших трудов во славу Божию, Церкви и Отечеству на пользу.
С любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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