Святейший Патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви

9 марта в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

9 марта 2017 года в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Приветствуя членов Синода, Святейший Патриарх Кирилл, в частности, отметил: «Мы вступили в юбилейный год, год воспоминания о трагических событиях 100-летней давности, год, который мы особым образом посвящаем памяти новомучеников и исповедников Российских, и год, в котором надлежит состояться Архиерейскому Собору. Поэтому у нас большая повестка дня как для сегодняшнего заседания, так и вообще для работы в наступившем году».

Во внимание к усердным архипастырским трудам, в связи с 65-летием со дня рождения и 25-летием архиерейской хиротонии Предстоятель Русской Православной Церкви наградил постоянного члена Священного Синода митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, орденом преподобного Серафима Саровского I степени.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Для участия в летней сессии (март-август) приглашены: митрополит Николаевский и Очаковский Питирим; митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир; митрополит Астраханский и Камызякский Никон; епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн; епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси