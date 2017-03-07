Святейший Патриарх Кирилл поздравил сопредседателя «Союза православных женщин» Н.Б. Жукову с днем рождения

Во внимание к трудам Святейший Патриарх Кирилл наградил Н.Б. Жукову орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил сопредседателя Международной общественной организации «Союз православных женщин» Н.Б. Жукову с днем рождения.

«Ваши многолетние труды, направленные на утверждение традиционных духовных ценностей в обществе, а также благотворительная помощь, оказываемая многодетным семьям и малоимущим гражданам, свидетельствуют о Вашем стремлении следовать евангельским заветам и о неравнодушном отношении к нуждам людей. Особую признательность хотел бы выразить Вам за вклад в работу Всемирного русского народного собора, за активное участие в организации и проведении его заседаний», ― отмечается в поздравлении Его Святейшества.

Во внимание к трудам Святейший Патриарх Кирилл наградил Н.Б. Жукову орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси