Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной старейшего клирика Китайской Автономной Православной Церкви протодиакона Евангела Лу Яфу
- 7 марта
- 19:10
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Святейший Патриарх Кирилл поздравил сопредседателя «Союза православных женщин» Н.Б. Жукову с днем рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил сопредседателя Международной общественной организации «Союз православных женщин» Н.Б. Жукову с днем рождения.
«Ваши многолетние труды, направленные на утверждение традиционных духовных ценностей в обществе, а также благотворительная помощь, оказываемая многодетным семьям и малоимущим гражданам, свидетельствуют о Вашем стремлении следовать евангельским заветам и о неравнодушном отношении к нуждам людей. Особую признательность хотел бы выразить Вам за вклад в работу Всемирного русского народного собора, за активное участие в организации и проведении его заседаний», ― отмечается в поздравлении Его Святейшества.
Во внимание к трудам Святейший Патриарх Кирилл наградил Н.Б. Жукову орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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