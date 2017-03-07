Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной старейшего клирика Китайской Автономной Православной Церкви протодиакона Евангела Лу Яфу

Протодиакон Евангел Лу Яфу скончался 5 марта после продолжительной болезни на 90-м году жизни. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования православной общине Шанхая и членам семьи почившего.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования православной общине Шанхая и членам семьи почившего о Господе клирика Китайской Автономной Православной Церкви протодиакона Евангела Лу Яфу.

«Со скорбью воспринял известие о кончине старейшего клирика Китайской Православной Церкви протодиакона Евангела Лу, — говорится в тексте Патриаршего соболезнования. — Более полувека назад он был рукоположен во диакона начальником XX Российской духовной миссии в Китае архиепископом Виктором (Святиным)».

По словам Его Святейшества, во всех жизненных обстоятельствах «протодиакон Евангел стремился хранить верность Спасителю нашему Иисусу Христу и Его Святой Церкви и был смиренным и преданным соработником епископа Шанхайского Симеона».

«Храню в своем сердце воспоминания о моей встрече с ним в 2002 году и о совместном служении в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных" в Шанхае в мае 2013 года», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.



«Промыслом Божиим ему суждено было стать связующим мостом между Российской духовной миссией в Китае и Китайской Автономной Православной Церковью, а после пережитых нелегких времен — лично участвовать в возрождении Православия в Китае», — подчеркнул Святейший Владыка.

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