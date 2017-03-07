Одной из основных тем проповедей Святейшего Патриарха Кирилла на первой неделе Великого поста стало милосердие

C 27 февраля по 5 марта, в течение первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Кирилл посетил и возглавил череду богослужений в ряде храмов Москвы и Подмосковья. Ежедневно, после каждой утренней и вечерней службы, Предстоятель Русской Церкви обращался к пастве со словами поучения, посвященными значению поста как времени усиленной борьбы с грехом.

C 27 февраля по 5 марта 2017 года, в течение первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился за уставными утренними богослужениями в монастырях, совершал великое повечерие с чтением канона преподобного Андрея Критского и Литургию Преждеосвященных Даров, а в заключение возглавил череду субботних и воскресных богослужений в храмах Москвы и Подмосковья. После каждой службы Предстоятель Русской Православной Церкви обращался к пастве со словами поучения, посвященными значению поста как времени усиленной борьбы с грехом.

Одними из важнейших тем проповедей Его Святейшества стали связанные между собой темы социального служения, помощи ближним и милосердия.

«Когда мы развиваем то, что сегодня называется социальным служением Церкви, мы не вводим ничего нового, мы не используем модную фразеологию, — мы просто пытаемся возродить в рамках прихода, христианской общины, заботу о тех, кто в ней нуждается, — отметил Святейший Патриарх Кирилл в проповеди после великого повечерия в среду первой седмицы Великого поста в Андреевском ставропигиальном монастыре. — Мы просто хотим, чтобы слова "вера без дел мертва" (Иак. 2:20) относились не только к отдельным людям, но и ко всем нам, к христианской общине, к народу Божиему. И если эта величайшая цель будет достигнута, то тем самым и народ наш, а в глобальном смысле и весь мир удастся удержать от развития в очень опасном направлении, противоречащем Божественному замыслу о мире и о человеке. Такие, казалось бы, простые дела — приходское милосердие, приходская благотворительность, — приобретают эсхатологическое значение, потому что через эту работу мы проецируем в мир иной взгляд на человека и на человеческие отношения».

«Очень важное средство преодоления греховных склонностей и одержания победы над самим собой — это милосердие, — сказал Предстоятель Русской Церкви после великого повечерия в четверг в Высоко-Петровском ставропигиальном монастыре. — Святой Иоанн Златоуст, размышляя на тему милосердия, сказал удивительные слова: "Смотри, как высоко милость! Бог с Самим Собой сравнивает человека сострадательного", а далее цитирует известные слова из Евангелия от Луки: будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд есть (см. Лк. 6:36). Удивительные слова! Мы их хорошо знаем, но чаще всего они проходят мимо нашего сознания. А ведь этими словами не только описывается природа Божества — в них указывается на самое, может быть, важное, что надлежит нам совершать в этой жизни».

«Почему именно милосердие? — продолжил свои размышления Святейший Владыка. — Когда мы творим милость, мы что-то отдаем от себя другому человеку — материальные средства, некие предметы, внимание, заботу… Мы в каком-то смысле идем против общего течения, потому что движение всей цивилизации направлено на то, чтобы облегчить человеку жизнь, чтобы человек становился сильнее, богаче, обладал большей властью».

По словам Его Святейшества, на достижение таких целей направляются усилия большинства людей. «У каждого свой масштаб действий, но целеполагание одно и то же — изредка открыто декларируемое, гораздо чаще скрытое. А совершающий дела милосердия свидетельствует о том, что идет другим путем, который Господь называет узким (см. Мф. 7:14). Не все могут по нему идти, но именно этот путь милосердия ведет нас в Царствие Божие», — уверен Святейший Патриарх.

«Очень важно, чтобы Церковь была школой милосердия, — подчеркнул Предстоятель. — Очень важно, чтобы духовенство, призывая паству к состраданию, сами совершали дела милосердия. Чтобы протестировать свое духовное состояние, каждый во время Великого поста должен спросить: а что я сделал доброго? Кому я реально помог? Кому протянул руку помощи? С кем разделил свои материальные ресурсы? Буду ли я оправдан на Страшном Суде? Потому что именно о делах милосердия нас будут спрашивать на Суде Божием».

«Этот трудный узкий путь и ведет нас в Царство Божие, потому что на этом пути раскрывается сама суть человека, — пояснил Святейший Патриарх. — Слова остаются в стороне, а главное, Бог видит подлинное состояние нашей души и оценивает нашу жизнь. Но узкий путь не только трудный, — это еще и очень благодатный путь. Сострадательные люди редко рассказывают о своих поступках, но очень хорошо их помнят. И эти воспоминания могут поддержать человека в самые трудные моменты, когда он сталкивается с несправедливостью, злобой, обманом, коварством. Воспоминания о добрых делах переводят сознание на иной уровень бытия, помогают взглянуть на жизнь с другой высоты, с другой точки зрения, а значит, подвергнуть сомнению то, что скорбные обстоятельства способны нанести реальный вред человеку, творящему дела милосердия. Потому человек, делающий добро, сам добрый. А добро — это всегда положительное состояние духа, это мир внутри, это спокойствие, это присутствие Божией благодати. Совершение добра есть путь не только стяжания Божиего ответа, праведного и благоприятного, на Страшном Суде, но и путь стяжания мира и радости в этой земной жизни».

«У святителя Иоанна Златоуста мы находим замечательные слова, касающиеся связи покаяния и милосердия, — отметил Святейший Владыка в слове, произнесенном в пятницу первой седмицы Великого поста после Литургии Преждеосвященных Даров в Храме Христа Спасителя. — Святитель говорит, что без милосердия не может быть и покаяния, потому что милосердие — это крылья, которые поднимают человека».

Предстоятель Русской Церкви призывает в том случае, если грех, в котором мы раскаиваемся, не уходит из нашей жизни, «принять некую епитимью, возложить на себя некие труды». «А самыми значительными пред лицом Божиим являются те труды, которые мы совершаем ради ближнего своего», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

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Проповеди Святейшего Патриарха Кирилла на первой седмице Великого поста 2017 года

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в понедельник первой седмицы Великого поста после утреннего богослужения в Зачатьевском ставропигиальном монастыре

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла после великого повечерия в понедельник первой седмицы Великого поста в Храме Христа Спасителя

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла во вторник первой седмицы Великого поста после утреннего богослужения в Покровском ставропигиальном монастыре в Хотькове

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла после великого повечерия во вторник первой седмицы Великого поста в Богоявленском соборе г. Москвы

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в среду первой седмицы Великого поста после Литургии Преждеосвященных Даров в Троице-Сергиевой лавре

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла после великого повечерия в среду первой седмицы Великого поста в Андреевском ставропигиальном монастыре

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в четверг первой седмицы Великого поста после утреннего богослужения в Иоанно-Предтеченском ставропигиальном монастыре

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла после великого повечерия в четверг первой седмицы Великого поста в Высоко-Петровском ставропигиальном монастыре

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в пятницу первой седмицы Великого поста после Литургии Преждеосвященных Даров в Храме Христа Спасителя в Москве

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в канун субботы 1-й седмицы Великого поста после богослужения в Богородице-Рождественском монастыре

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в субботу первой седмицы Великого поста после Литургии в храме свтт. Афанасия и Кирилла на Сивцевом Вражке

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в канун Недели 1-й Великого поста после богослужения в Заиконоспасском ставропигиальном монастыре

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в Неделю Торжества Православия после Литургии в Храме Христа Спасителя в Москве

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси