Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла В.В. Терешковой с днем рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил генерал-майора авиации В.В. Терешкову с днем рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил генерал-майора авиации В.В. Терешкову с днем рождения.

Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Герою Советского Союза генерал-майору авиации В.В. Терешковой

Уважаемая Валентина Владимировна!

Примите мои сердечные поздравления по случаю знаменательной для Вас даты.

Ваше имя навеки вписано в историю отечественной и мировой космонавтики. Более пятидесяти лет назад став первой женщиной, совершившей полет в космос, Вы явили многим людям пример силы духа и отваги, бесстрашия и любви к родной стране.

Искреннего уважения заслуживает Ваша позиция в вопросах патриотического воспитания подрастающего поколения и личный вклад в укрепление церковно-государственного взаимодействия по актуальным проблемам современности. Надеюсь, что, развиваясь и приобретая новые формы, это сотрудничество принесет добрые плоды на пользу жителей России.

Во внимание к Вашим заслугам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, I степени.

Желаю Вам здравия и мира, щедрой помощи Божией и успехов во всех благих начинаниях. Многая Вам лета.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ