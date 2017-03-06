Слово Святейшего Патриарха Кирилла в Неделю Торжества Православия после Литургии в Храме Христа Спасителя в Москве
- 6 марта
- 13:30
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла В.В. Терешковой с днем рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил генерал-майора авиации В.В. Терешкову с днем рождения.
Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Герою Советского Союза генерал-майору авиации В.В. Терешковой
Уважаемая Валентина Владимировна!
Примите мои сердечные поздравления по случаю знаменательной для Вас даты.
Ваше имя навеки вписано в историю отечественной и мировой космонавтики. Более пятидесяти лет назад став первой женщиной, совершившей полет в космос, Вы явили многим людям пример силы духа и отваги, бесстрашия и любви к родной стране.
Искреннего уважения заслуживает Ваша позиция в вопросах патриотического воспитания подрастающего поколения и личный вклад в укрепление церковно-государственного взаимодействия по актуальным проблемам современности. Надеюсь, что, развиваясь и приобретая новые формы, это сотрудничество принесет добрые плоды на пользу жителей России.
Во внимание к Вашим заслугам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, I степени.
Желаю Вам здравия и мира, щедрой помощи Божией и успехов во всех благих начинаниях. Многая Вам лета.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
- 5 марта 2017
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