В Неделю Торжества Православия Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию в Храме Христа Спасителя в Москве

5 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию святителя Василия Великого и чин Торжества Православия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

5 марта 2017 года, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию святителя Василия Великого и чин Торжества Православия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей; митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московской духовной академии; архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Илиан (Востряков); епископ Гурий (Шалимов); епископ Видновский Тихон; епископ Дмитровский Феофилакт, наместник Андреевского ставропигиального монастыря; епископ Серпуховской Роман; епископ Иероним (Чернышов); епископ Подольский Тихон; епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению; епископ Воскресенский Савва, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; епископ Балашихинский Николай; епископ Егорьевский Тихон, наместник Сретенского ставропигиального монастыря, председатель Патриаршего совета по культуре; епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского ставропигиального монастыря; епископ Луховицкий Петр; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС; духовенство Московской епархии.

Также среди сослужащих были представители Поместных Православных Церквей при Патриархе Московском и всея Руси: митрополит Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь); епископ Моравичский Антоний (Сербская Православная Церковь); архимандрит Феоктист (Димитров) (Болгарская Православная Церковь); архимандрит Серафим (Шемятовский) (Православная Церковь Чешских земель и Словакии).

Праздничное богослужение посетили послы ряда стран: Чрезвычайный и Полномочный посол Греческой Республики в РФ Андреас Фриганас; Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия в РФ Славенко Терзич; Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Болгария в РФ Бойко Коцев; Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Молдова в РФ Думитру Брагиш; Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Южная Осетия в РФ Знаур Гассиев.

Богослужебные песнопения исполнили Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев) и хор молодежного движения «Православные добровольцы» (регент Анна Голик).

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция богослужения.

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил иеродиакона Андроника (Пантака), насельника Сретенского ставропигиального монастыря, в сан иеромонаха.

Проповедь перед причастием произнес епископ Луховицкий Петр.

По окончании Литургии Святейший Владыка совершил чин Торжества Православия.

В завершение праздника Предстоятель Русской Церкви обратился к пастве с Первосвятительским словом.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси