Предстоятель Русской Церкви совершил чин великого освящения храма святителей Афанасия и Кирилла Александрийских на Сивцевом Вражке г. Москвы

4 марта, в субботу первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения возрожденного храма святителей Афанасия и Кирилла, Патриархов Александрийских, что на Сивцевом Вражке г. Москвы и Божественную литургию в новоосвященном храме.

4 марта 2017 года, в субботу первой седмицы Великого поста, день памяти священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца, (празднование перенесено с четверга 17 февраля с.с. / 2 марта н.с.) и великомученика Феодора Тирона, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения возрожденного храма святителей Афанасия и Кирилла, Патриархов Александрийских, что на Сивцевом Вражке г. Москвы и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Великим чином были освящены три престола: главный престол ― в честь Спаса Нерукотворного Образа; южный ― в честь свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских; северный ― в честь свт. Николая Мирликийского.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Дмитровский Феофилакт, наместник Андреевского ставропигиального монастыря; епископ Егорьевский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского ставропигиального монастыря; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Осколов, настоятель храма святителей Афанасия и Кирилла Александрийских; столичное духовенство.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма святителей Афанасия и Кирилла Александрийских на Сивцевом Вражке (регент Н.И. Власова).

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона Сергия Парфенова, клирика храма святителя Николая Мирликийского в Толмачах г. Москвы, в сан иерея.

Проповедь перед причастием произнес иерей Владимир Соколов, клирик храма Девяти мучеников Кизических, настоятель строящегося храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Никольском г. Москвы.

По завершении Литургии настоятель новоосвященного храма протоиерей Михаил Осколов от лица духовенства и прихожан приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству список храмовой иконы святителей Афанасия и Кирилла.

Святейший Патриарх Кирилл произнес проповедь.

В завершение Предстоятель Русской Церкви сказал:

«Хотел бы поблагодарить Вас, отец Михаил, за Ваши добрые слова и за подарок, который Вы мне преподнесли, а также всех прихожан этого святого храма за те большие труды, которые вы понесли, начиная с 1990-х годов до нынешнего дня, приуготовляя этот храм к великому освящению. Очень важно, чтобы труды, которые люди совершают во имя Господне, объединяли их.

Опыт показывает, что людей очень объединяет строительство и восстановление храмов, когда каждый вносит какую-то небольшую лепту, свои средства, время и силы. Тогда храм становится частью жизни, становится чем-то очень близким, родным, и с ним люди связывают свою дальнейшую жизнь.

Сегодня мы строим новые храмы не только для того, чтобы их было больше, потому что их недостаточно для такого огромного города как Москва, но и еще и потому, что строительство храмов есть великое общее делание. В переводе на греческий общее делание ― это литургия. Так называется и богослужение, которые мы только что совершили, это общее делание: мы все вместе молились Господу, вместе совершили Таинство Святой Евхаристии. Вся наша жизнь должна быть литургией, общим деланием во славу Божию и себе во спасение».

В благодарность за труды Святейший Владыка вручил протоиерею Михаилу Осколову юбилейный крест, изготовленный по случаю 70-летия со дня рождения Его Святейшества.

В дар новоосвященному храму Предстоятель Русской Церкви передал икону Торжества Православия.

Сегодня вечером, в канун Недели 1-й Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит всенощное бдение в Заиконоспасском ставропигиальном монастыре г. Москвы.

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Храм святителей Афанасия и Кирилла на Сивцевом Вражке был построен не позднее середины XV века. Первое документальное упоминание встречается в Книге патриаршего приказа за 1631 год.

Деревянная трехпрестольная церковь в начале XVII века была отстроена каменной и двухпрестольной. Главный алтарь освятили в честь Спаса Нерукотворного Образа, а боковой придел в честь свт. Николая Чудотворца. Но в 1748-1749 годах по прошению одного из прихожан был устроен придел свтт. Афанасия и Кирилла, и церковь вновь стала трехпрестольной.

Во время Отечественной войны 1812 года произошло знаменательное событие. В храме была помещена чудотворная Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия», вывезенная из осажденного Смоленска. Позднее крестным ходом она была перенесена в Успенский собор Кремля.

В 1813 году был заново освящен Никольский придел, единственная уцелевшая от разорения часть храма. В 1815-1817 годах была вновь отстроена каменная церковь. С 1836 года, в течение двадцати лет, храм полностью перестраивался и был освящен в 1856 году. Работы по реконструкции и строительству производились по благословению и при непосредственном участии святителя Филарета, митрополита Московского.

В конце 1870 годов работы по благоустройству храма были возобновлены. Именно тогда он приобрел нынешний вид.

В 1932 году церковь свтт. Афанасия и Кирилла была закрыта, ее здание стало использоваться под разные хозяйственные нужды. В 1970-е годы началась частичная реставрация. В начале 1990-х годов было принято решение о возвращение здания храма Церкви. 5 ноября 1992 года были совершены малое освящение придела святителей Афанасия и Кирилла и первая Божественная литургия.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси