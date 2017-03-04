Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в канун субботы 1-й седмицы Великого поста после богослужения в Богородице-Рождественском монастыре
- 4 марта
- 12:00
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Патриаршее поздравление настоятельнице Толгского монастыря игумении Варваре (Третьяк) с днем рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил настоятельницу Введенского Толгского женского монастыря игумению Варвару (Третьяк) с днем рождения.
Настоятельнице Введенского Толгского женского монастыря игумении Варваре
Досточтимая матушка игумения!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 70-летием со дня рождения.
На протяжении почти трех десятилетий Ваша жизнь неразрывно связана с Толгской обителью, которая накануне празднования 1000-летия Крещения Руси одной из первых была возвращена нашей Церкви. За минувшие годы под Вашим руководством многое сделано для ее возрождения. Сегодня монастырь предстает перед нами в былом благолепии.
Отрадно отметить, что, со тщанием исполняя возложенное на Вас Священноначалием ответственное послушание, Вы неизменно стремитесь к тому, чтобы на должном уровне, в молитве и труде, протекала монашеская жизнь во вверенной Вашему попечению обители, а все приходящие в нее паломники обретали надежду на спасение, духовную поддержку и утешение.
Во внимание к усердным трудам и в связи с 70-летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского II степени.
Молитвенно желаю Вам крепости сил, помощи Божией и преуспеяния в дальнейшем делании на иноческом поприще.
Предстательством Царицы Небесный да хранит Вас Господь в добром здравии на многая лета.
Призываю на Вас благословение Христово.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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