Патриаршее поздравление настоятельнице Толгского монастыря игумении Варваре (Третьяк) с днем рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил настоятельницу Введенского Толгского женского монастыря игумению Варвару (Третьяк) с днем рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил настоятельницу Введенского Толгского женского монастыря игумению Варвару (Третьяк) с днем рождения.

Настоятельнице Введенского Толгского женского монастыря игумении Варваре

Досточтимая матушка игумения!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 70-летием со дня рождения.

На протяжении почти трех десятилетий Ваша жизнь неразрывно связана с Толгской обителью, которая накануне празднования 1000-летия Крещения Руси одной из первых была возвращена нашей Церкви. За минувшие годы под Вашим руководством многое сделано для ее возрождения. Сегодня монастырь предстает перед нами в былом благолепии.

Отрадно отметить, что, со тщанием исполняя возложенное на Вас Священноначалием ответственное послушание, Вы неизменно стремитесь к тому, чтобы на должном уровне, в молитве и труде, протекала монашеская жизнь во вверенной Вашему попечению обители, а все приходящие в нее паломники обретали надежду на спасение, духовную поддержку и утешение.

Во внимание к усердным трудам и в связи с 70-летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского II степени.

Молитвенно желаю Вам крепости сил, помощи Божией и преуспеяния в дальнейшем делании на иноческом поприще.

Предстательством Царицы Небесный да хранит Вас Господь в добром здравии на многая лета.

Призываю на Вас благословение Христово.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ