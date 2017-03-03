В пятницу первой седмицы Великого поста Святейший Патриарх Кирилл совершил богослужение в Богородице-Рождественском ставропигиальном монастыре

Вечером 3 марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Кирилл совершил полиелейную утреню в храме Казанской иконы Божией Матери Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря в Москве.

Вечером 3 марта 2017 года, в пятницу первой седмицы Великого поста, в храме Казанской иконы Божией Матери Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил полиелейную утреню (на этот день с четверга, 17 февраля с.с. / 2 марта н.с., перенесена полиелейная служба в честь сщмч. Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца) .

Его Святейшеству сослужили: архимандрит Феофилакт (Безукладников), наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального монастыря; игумен Петр (Еремеев), наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря; духовенство г. Москвы.

В храме молились глава управы Мещанского района г. Москвы Д.Н. Башаров, настоятельница Богородице-Рождественского монастыря игумения Викторина (Перминова), заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального монастыря игумения Иулиания (Каледа), сестры Богородице-Рождественской обители.

Богослужебные песнопения исполнил хор Богородице-Рождественского монастыря, регент монахиня Сергия (Инютина).

По окончании богослужения игумения Викторина приветствовала Святейшего Владыку и преподнесла Его Святейшеству икону Спасителя (Вседержитель на Престоле) и вышитые покровцы.

Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.

В дар обители Святейший Патриарх Кирилл передал скульптурное изображение священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России, а насельницам монастыря ― сборники своих проповедей.

Завтра, в субботу 1-й седмицы Великого поста, день памяти великомученика Феодора Тирона, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в московском храме святителей Афанасия и Кирилла Александрийских на Сицевом Вражке.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси