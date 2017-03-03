В пятницу первой седмицы Великого поста Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Храме Христа Спасителя в Москве

3 марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

3 марта 2017 года, в пятницу первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Его Святейшеству сослужили: епископ Воскресенский Савва, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского ставропигиального монастыря; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; протоиерей Андрей Милкин, руководитель Патриаршей службы протокола; духовенство кафедрального храма.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя под управлением И.Б. Толкачева. Песнопение «Да исправится молитва моя» исполнил хор молодежного движения «Православные добровольцы» под управлением Анны Голик.

Проповедь перед причастием произнес священник Иоанн Нефедов, клирик Храма Христа Спасителя.

По заамвонной молитве Святейший Владыка возглавил молебное пение с чтением канона святому великомученику Феодору Тирону и освятил коливо.

В завершение богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси