Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла С.В. Степашину с 65-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Императорского православного палестинского общества С.В. Степашина с 65-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил С.В. Степашина с 65-летием со дня рождения.

Председателю Императорского православного палестинского общества С.В. Степашину

Уважаемый Сергей Вадимович!

Сердечно поздравляю Вас с 65-летием со дня рождения.

На протяжении многих лет Вы с присущим Вам профессионализмом и ответственностью совершаете свое служение Отечеству, внося весомый вклад в утверждение традиционных нравственных ценностей и вечных духовных идеалов в жизни народа, в созидание межнационального и межрелигиозного мира и согласия, в развитие плодотворного церковно-государственного взаимодействия.

Убежден, что совместные усилия Русской Православной Церкви и возглавляемого Вами Императорского православного палестинского общества будут и впредь способствовать укреплению благополучия наших сограждан и повышению авторитета и роли России на международной арене.

Во внимание к Вашим трудам и в связи отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена святого благоверного князя Даниила Московского (III степени), дабы Вы стали его полным кавалером.

Выражая надежду на продолжение нашего успешного взаимодействия, желаю Вам доброго здоровья, душевного мира и неоскудевающей помощи Божией в дальнейших трудах на благо Отечества.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ