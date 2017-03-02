Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла после великого повечерия в среду первой седмицы Великого поста в Андреевском ставропигиальном монастыре
- 2 марта
- 13:40
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В четверг первой седмицы Великого поста Святейший Патриарх Кирилл молился за уставным богослужением в Иоанно-Предтеченском ставропигиальном монастыре
2 марта 2017 года, в четверг первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился за уставным богослужением в Иоанно-Предтеченском ставропигиальном женском монастыре г. Москвы. Утреня, часы, изобразительны и вечерня были совершены в соборном храме Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Богослужебные песнопения исполнил хор Иоанно-Предтеченского монастыря (регент Ирина Девяткина).
По окончании богослужения настоятельница монастыря игумения Афанасия (Грошева) приветствовала Святейшего Владыку и преподнесла Его Святейшеству икону Спаса Нерукотворного, написанную в иконописной мастерской обители.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к молившимся со словом.
В дар сестрам обители Святейший Патриарх Кирилл передал подарочные репринтные издания молитвослова 1857 года.
Сегодня вечером Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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