В среду первой седмицы Великого поста Святейший Патриарх Кирилл совершил повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Андреевском ставропигиальном монастыре

Вечером 1 марта, в среду первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в храме Воскресения Словущего Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.

Вечером 1 марта 2017 года, в среду первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в храме Воскресения Словущего Андреевского ставропигиального мужского монастыря города Москвы.

За богослужением молились: наместник Андреевского монастыря епископ Дмитровский Феофилакт и братия обители; руководители и сотрудники церковных и общественных организаций, расположенных в Андреевском монастыре, в том числе председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, первый заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ И.В. Мещан, президент Славянского форума искусств «Золотой витязь», народный артист России Н.П. Бурляев; многочисленные прихожане.

Богослужебные песнопения исполнили хор братии Троице-Сергиевой лавры и Андреевского монастыря (регент протодиакон Василий Попадинец).

На телеканале «Союз» шла прямая трасляция Патриаршего богослужения.

По окончании службы епископ Феофилакт приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству репринтное издание Требника Петра Могилы и украшенную росписью шкатулку.

Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь.

В дар братии Андреевского монастыря Святейший Патриарх Кирилл передал подарочные репринтные издания молитвослова 1857 года.

Завтра, 2 марта, в четверг первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Кирилл утром будет молиться за уставным богослужением в Иоанно-Предтеченском ставропигиальном женском монастыре, а вечером совершит великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси