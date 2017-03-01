Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Троице-Сергиевой лавре

1 марта, в среду первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Кирилл посетил Свято-Троицкую Сергиеву лавру. В Успенском соборе Предстоятель совершил первую в этом году Литургию Преждеосвященных Даров.

1 марта 2017 года, в среду первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

В Успенском соборе Лавры Предстоятель Русской Православной Церкви совершил первую в этом году Литургию Преждеосвященных Даров.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московской духовной академии; архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Троице-Сергиевой лавры; архимандрит Павел (Кривоногов), благочинный Троице-Сергиевой лавры; протоиерей Андрей Марущак, клирик кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы; насельники обители в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнили братский хор Троице-Сергиевой лавры, регент архимандрит Глеб (Кожевников), и хор Московской духовной академии, регент игумен Лазарь (Гнатив).

Проповедь перед причастием произнес иеромонах Филипп (Неседов), насельник Троице-Сергиевой лавры.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом.

После Литургии Предстоятель Русской Церкви совершил заупокойную литию на могиле новопреставленного архимандрита Кирилла (Павлова), духовника Свято-Троицкой Сергиевой лавры (†20.II.2017), погребенного за алтарем церкви Святого Духа.

Затем Святейший Владыка разделил с насельниками Лавры братскую трапезу.

По завершении трапезы Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Еще раз, братия, поздравляю вас с наступившим Великим постом. Желаю каждому помощи Божией в духовном укреплении, чтобы и силы физические поддерживались, и в радости сердечной вы встретили Светлое Христово Воскресение».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси