Во вторник первой седмицы Великого поста Святейший Патриарх Кирилл совершил повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы
- 1 марта
- 10:00
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла президенту Республики Татарстан Р.Н. Минниханову с 60-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с 60-летием со дня рождения.
Президенту Республики Татарстан Р.Н. Минниханову
Уважаемый Рустам Нургалиевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием.
За минувшие годы Вы прошли нелегкий трудовой путь от инженера до Президента Республики Татарстан. Отрадно отметить, что под Вашим руководством этот важный регион нашей страны, в котором в мире и согласии живут представители разных национальностей и религиозных убеждений, развивается как в социально-экономическом, так и культурном плане.
Особую признательность хотел бы выразить Вам за внимание к жизни и деятельности Татарстанской митрополии, к ее общественно значимым проектам и инициативам, а также за ту помощь, которую Вы оказываете Казанской духовной семинарии, храмам и монастырям Русской Православной Церкви.
Убежден, что плодотворное взаимодействие епархий Татарстанской митрополии и государственной власти в Республике будет и в дальнейшем способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию людей, сохранению исторического и культурного наследия России, созиданию мира и гражданского согласия.
Во внимание к Вашим заслугам и в связи с 60-летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена «Славы и Чести» (II степени).
Желаю Вам крепости сил, бодрости духа и успехов в трудах на благо всех жителей Татарстана.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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