Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла президенту Республики Татарстан Р.Н. Минниханову с 60-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с 60-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с 60-летием со дня рождения.

Президенту Республики Татарстан Р.Н. Минниханову

Уважаемый Рустам Нургалиевич!

Сердечно поздравляю Вас с 60-летием.

За минувшие годы Вы прошли нелегкий трудовой путь от инженера до Президента Республики Татарстан. Отрадно отметить, что под Вашим руководством этот важный регион нашей страны, в котором в мире и согласии живут представители разных национальностей и религиозных убеждений, развивается как в социально-экономическом, так и культурном плане.

Особую признательность хотел бы выразить Вам за внимание к жизни и деятельности Татарстанской митрополии, к ее общественно значимым проектам и инициативам, а также за ту помощь, которую Вы оказываете Казанской духовной семинарии, храмам и монастырям Русской Православной Церкви.

Убежден, что плодотворное взаимодействие епархий Татарстанской митрополии и государственной власти в Республике будет и в дальнейшем способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию людей, сохранению исторического и культурного наследия России, созиданию мира и гражданского согласия.

Во внимание к Вашим заслугам и в связи с 60-летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена «Славы и Чести» (II степени).

Желаю Вам крепости сил, бодрости духа и успехов в трудах на благо всех жителей Татарстана.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ