Во вторник первой седмицы Великого поста Святейший Патриарх Кирилл совершил повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы

Вечером 28 февраля, во вторник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове г. Москвы.

Вечером 28 февраля 2017 года, во вторник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове г. Москвы.

В богослужении участвовали почетный настоятель собора протопресвитер Матфей Стаднюк, настоятель собора протоиерей Александр Агейкин, клирики храма, духовенство Москвы.

Богослужебные песнопения исполнил хор Богоявленского собора (регент Е.С. Тугаринов).

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

По окончании службы Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к пастве с проповедью

Завтра утром, в среду первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси