28 февраля, во вторник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Кирилл молился за уставным богослужением в Покровском ставропигиальном монастыре в Хотькове. Были совершены утреня, часы, изобразительны и вечерня.

28 февраля 2017 года, во вторник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился за уставным богослужением в Покровском Хотькове ставропигиальном женском монастыре. Были совершены утреня, часы, изобразительны и вечерня.

За богослужением молились председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Троице-Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, настоятельница Покровского монастыря игумения Олимпиада (Баранова), насельницы обители и воспитанницы монастырского приюта.

По окончании богослужения игумения Олимпиада (Баранова) приветствовала Предстоятеля Русской Православной Церкви и преподнесла Его Святейшеству крест и покровцы.

Святейший Патриарх Кирилл произнес проповедь.

В дар обители Святейший Владыка передал икону Спасителя, молящегося в Гефсиманском саду.

По сложившейся традиции на первой неделе Великого поста Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ежедневно посещает и совершает богослужения в монастырях и храмах Москвы и Подмосковья.

Сегодня вечером, во вторник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх совершит великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси