Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла художнику В.И. Нестеренко с 50-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Народного художника Российской Федерации В.И. Нестеренко с 50-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Народного художника Российской Федерации В.И. Нестеренко с 50-летием со дня рождения.

Действительному члену Российской академии художеств, Народному художнику Российской Федерации В.И. Нестеренко

Уважаемый Василий Игоревич!

Примите мои сердечные поздравления с 50-летним юбилеем.

Вы принадлежите к числу ведущих отечественных мастеров кисти, обладающих ярким самобытным талантом и богатым творческим потенциалом. Плодами Ваших многолетних трудов стали десятки успешных выставок в России и за ее пределами.

Особое место в Вашем творчестве занимает религиозная тематика. Вы принимали активное участие в создании росписей православных церквей, в том числе кафедрального соборного Храма Христа Спасителя. Отрадно отметить, что благодаря Вашему искусству многие люди имеют возможность открыть для себя мир православной веры.

Желаю Вам крепкого здоровья и бодрости духа, помощи Божией и дальнейшего творческого преуспеяния.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ