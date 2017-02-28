В понедельник первой седмицы Великого поста Святейший Патриарх Кирилл совершил повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в Храме Христа Спасителя
- 28 февраля
- 11:00
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла художнику В.И. Нестеренко с 50-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Народного художника Российской Федерации В.И. Нестеренко с 50-летием со дня рождения.
Действительному члену Российской академии художеств, Народному художнику Российской Федерации В.И. Нестеренко
Уважаемый Василий Игоревич!
Примите мои сердечные поздравления с 50-летним юбилеем.
Вы принадлежите к числу ведущих отечественных мастеров кисти, обладающих ярким самобытным талантом и богатым творческим потенциалом. Плодами Ваших многолетних трудов стали десятки успешных выставок в России и за ее пределами.
Особое место в Вашем творчестве занимает религиозная тематика. Вы принимали активное участие в создании росписей православных церквей, в том числе кафедрального соборного Храма Христа Спасителя. Отрадно отметить, что благодаря Вашему искусству многие люди имеют возможность открыть для себя мир православной веры.
Желаю Вам крепкого здоровья и бодрости духа, помощи Божией и дальнейшего творческого преуспеяния.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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