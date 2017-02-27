Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в понедельник первой седмицы Великого поста после утреннего богослужения в Зачатьевском ставропигиальном монастыре

27 февраля, в понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Кирилл молился за уставным богослужением в Зачатьевском ставропигиальном монастыре. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим со словом проповеди.

27 февраля 2017 года, в понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился за уставным богослужением в Зачатьевском ставропигиальном монастыре. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим со словом проповеди.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Мы вступили в поприще Святой Четыредесятницы — Великого поста. Это особое время в жизни православного христианина, которое даруется нам для того, чтобы мы изменились к лучшему, чтобы произошли необратимые перемены в нашем сознании, нашей душе, нашем сердце. Эти дни могут быть спасительными, но могут пройти мимо нас, а для кого-то время Святой Четыредесятницы может оказаться не только не спасительным, но даже неполезным.

Как замечательно говорит живший в IV веке подвижник Церкви, египетский отшельник Марк, «пост может быть как полезным для тех, кто разумно к нему приступает, так и вредным для тех, кто начинает его неразумно». О какой же пользе поста говорит преподобный пустынножитель? Он учит тому, что пост открывает перед человеком возможность умирения своего плотского мудрования. Пост дает возможность укрепить сердце в молитве и научает нас смиренномудрию.

А какой же вред может принести пост? По словам того же преподобного Марка, у неразумного человека пост может вызвать чувство тщеславия, которое не спасет, а погубит.

То, о чем говорит преподобный Марк, наполнено огромной жизненной силой и великим смыслом. Действительно, мудрование плоти — очень опасное состояние, когда силы, заложенные Богом в человеческую плоть, не просто служат сохранению жизни, но берут верх над разумом. Что значит мудрование плоти? Это значит, что человек руководствуется не голосом своего разума, а голосом плоти. Плоть заменяет место разума. Жизнь по мудрованию плоти — это очень опасная жизнь, потому что в ней становится все меньше и меньше от человеческого и все больше и больше от животного начала.

Святые отцы всегда уделяли особое внимание борьбе с голосом плоти. Пост, ограничение в пище, содействует тому, что этот голос перестает быть настолько сильным, чтобы задавать тон всем человеческим поступкам. Богу было угодно так соединить в человеческой личности духовное и телесное начала, что одно влияет на другое. И как дух может определять направление жизни человека, как голос просвещенного разума может достойно вести по жизненному пути, так и голос плоти может разрушить жизнь человека и ввергнуть его во многие страдания.

Мы живем во времена, когда люди отказываются жить согласно воле разума и всецело покоряются голосу плоти. Этому служит то, что мы называем современной культурой, хотя в данном случае слово «культура» лучше взять в кавычки. Подлинная культура никогда не раскрепощает голос плоти настолько, чтобы он господствовал над человеком. А то, что мы видим сейчас, направлено на то, чтобы человек слушался не голоса своего разума, но голоса плоти, жил по плотской мудрости.

Чтобы сопротивляться всем этим искушениям, сохранять способность разумно управлять своими поступками, нужно умерять голос плоти. Когда человек отказывается от пищи определенного рода или вообще сокращает ее потребление, исключает спиртные напитки, создаются физические и даже физиологические условия, необходимые для того, чтобы разум, просвещенный светом Божественной истины, взял верх над голосом человеческой плоти.

Многим трудно побеждать плоть в течение всей своей жизни, — только святые угодники сподоблялись такой победы. Вот почему мы должны отнестись с доверием к словам преподобного Марка Подвижника — он прошел этим путем, он на собственном опыте понял, что такое умирение плоти и что такое жизнь по воле разума, просвещенного Богом.

Никакие слова не могут переубедить человека, особенно современного; человек чаще всего доверяет лишь собственному жизненному опыту. Великий пост дает нам такую возможность — через ограничение пищи, через исключение спиртных напитков таким образом проводить свое житие, чтобы голос разума стал сильнее голоса плоти.

Но есть и другое замечательное духовное достижение, связанное с правильным прохождением святого поста, — это молитва. В молитве человек предстоит Богу; в молитве разум, освобождаемый от плена плоти, просвещается Божественной истиной. Достаточно вслушаться и вдуматься в замечательные слова псалмов и молитв, погрузиться в стихию богослужения, и как будто отступает все то, что окружает нас и будоражит сознание, что привносит в душу стихии мира сего. Молитва реально соединяет нас с Господом, и только через молитву мы способны почувствовать Божественное присутствие в нашей жизни. А если это происходит, то разве сможет голос плоти оторвать человека от радости богообщения? Даже угроза жизни не могла лишить святых мучеников радости богообщения. Они смело шли на смерть, исповедуя Христа, — именно потому, что опыт общения с Богом давал им огромные силы и, в первую очередь, силу просвещенного разума.

Еще одна добродетель, о которой учит нас преподобный Марк, — смиренномудрие. Это не просто смирение — это мудрое смирение. Мы иногда попадаем в ситуации, когда проявление смирения может быть неправильно воспринято — о таких ситуациях говорится в Евангелии: «Не мечите бисер свой перед свиньями, потому что они могут обернуться и растерзать вас» (см. Мф. 7:6). Поэтому смирение всегда должно сопровождаться мудростью.

Смирение — это не слабость, а великая сила человека. Это отсутствие злобы в душе, это неспособность ответить злом на зло, это нежелание с помощью зла утверждать свою правоту. Смирение — это и есть доброта в человеческих отношениях. Когда люди не понимают такой доброты, им может показаться, что это слабость, однако на самом деле доброта — это великая сила, потому что Бог есть абсолютное Добро и абсолютная Сила. И когда мы совершаем доброделание, мы прикасаемся к Божественной жизни и тоже становимся сильными. Опыт жизни многих людей свидетельствует о том, насколько эффективнее окружающий мир преобразуется через добро, нежели зло, гордость, противление — все то, что умножает беззаконие.

Ну и, наконец, возможный вред. Плоды поста — это молитва, смиренномудрие, умирение голоса плоти, а зло, которое может возникнуть в душе человека через пост, проявляется в тщеславии. Нередко люди постящиеся тешат свою гордыню, ставя себя выше непостящихся. А бывает и так, что люди постятся очень строго, ходят на все службы, а мира в душе нет… В некоторых монастырях это состояние так и называют — молитвенное озлобление: молился человек, а толку нет, в душе ничего не произошло. Вот для того чтобы этого не было, постящийся человек ни в коем случае не должен ставить пост себе в заслугу. Пост — это не наша заслуга, это средство, которое Бог нам дает для того, чтобы мы почувствовали Его присутствие в нашей жизни и через это стали сильнее, духовно красивее, светлее, а значит, счастливее.

Пусть Господь молитвами святых отцов наших, таких, как преподобный отшельник и пустынник Марк, помогает нам спасительно пройти Святую Четыредесятницу.

Хотел бы поблагодарить Вас, матушка Иулиания, за Ваши добрые слова, за поздравление с днем памяти моего небесного покровителя — святого равноапостольного Кирилла, просветителя славян. Радуюсь, что в нынешнем году этот день совпал с началом Великого поста и я встретил его в вашей святой обители.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси