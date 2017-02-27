В понедельник первой седмицы Великого поста Святейший Патриарх Кирилл совершил повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в Храме Христа Спасителя

Вечером 27 февраля, в понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Вечером 27 февраля 2017 года, в понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

За богослужением пел хор Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев).

По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к пастве с проповедью.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».

Завтра, 28 февраля, во вторник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Кирилл утром будет молиться за уставным богослужением в Покровском Хотьковом ставропигиальном женском монастыре, а вечером совершит великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси