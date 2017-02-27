В понедельник первой седмицы Великого поста Святейший Патриарх Кирилл молился за уставным богослужением в Зачатьевском ставропигиальном монастыре
- 27 февраля
- 20:46
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В понедельник первой седмицы Великого поста Святейший Патриарх Кирилл совершил повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в Храме Христа Спасителя
Вечером 27 февраля 2017 года, в понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
За богослужением пел хор Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев).
По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к пастве с проповедью.
Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».
Завтра, 28 февраля, во вторник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Кирилл утром будет молиться за уставным богослужением в Покровском Хотьковом ставропигиальном женском монастыре, а вечером совершит великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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