В понедельник первой седмицы Великого поста Святейший Патриарх Кирилл молился за уставным богослужением в Зачатьевском ставропигиальном монастыре

27 февраля, в понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Руси Кирилл молился за уставным богослужением в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре г. Москвы.

27 февраля 2017 года, в понедельник первой седмицы Великого поста, день памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского (869), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился за уставным богослужением в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре г. Москвы. Были совершены утреня, часы, изобразительны и вечерня.

Богослужебные песнопения исполнил монастырский хор под управлением послушницы Марины (Свировой).

По окончании богослужения настоятельница московского Зачатьевского монастыря, заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству игумения Иулиания (Каледа) приветствовала Предстоятеля Русской Православной Церкви. Игумения Иулиания поздравила Святейшего Патриарха с началом Святой Четыредесятницы и днем памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, и преподнесла Его Святейшеству икону с изображениями Его Небесных покровителей — святого равноапостольного Кирилла и святителя Марка Эфесского (в день его памяти состоялась интронизация Святейшего Патриарха Кирилла), а также набор светильников.

Предстоятель Русской Церкви произнес проповедь.

В дар сестрам обители передал подарочные репринтные издания молитвослова 1857 года.

По сложившейся традиции на первой неделе Великого поста Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещает и совершает ежедневные богослужения в монастырях и храмах Москвы и Подмосковья.

Сегодня вечером, в понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси