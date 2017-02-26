Святейший Патриарх Кирилл совершил вечерню с чином прощения в Храме Христа Спасителя

Вечером 26 февраля, в Неделю сыропустную — воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с чином прощения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Вечером 26 февраля 2017 года, в Неделю сыропустную — воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с чином прощения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Его Святейшеству сослужили ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев и духовенство кафедрального собора.

За богослужением молились первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Истринский Арсений, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий, директор Художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви «Софрино» Е.А. Пархаев, клирики, монашествующие и миряне.

Богослужебные песнопения исполнили Патриарший и молодежный хоры Храма Христа Спасителя (регенты — И.Б. Толкачев и С.Н. Соколовская).

Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».



Первая часть службы совершается в светлых облачениях. После пения великого прокимна и закрытия Царских врат духовенство переоблачилось в великопостные черные ризы.



После отпуста вечерни Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом о прощении обид и прочитал молитву на начало поста Святыя Четыредесятницы.



Затем Святейший Патриарх Кирилл преподал крест для целования духовенству и мирянам, которые подходили к Предстоятелю, чтобы получить благословение на прохождение Великого поста.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси