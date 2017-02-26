Святейший Патриарх Кирилл освятил храм Воскресения Христова на Семеновском кладбище г. Москвы

26 февраля, в Неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), воспоминание Адамова изгнания, Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения возрожденного храма Воскресения Христова на Семеновском кладбище г. Москвы и Божественную литургию в новоосвященном храме.

26 февраля 2017 года, в Неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), воспоминание Адамова изгнания, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения возрожденного храма Воскресения Христова ― Патриаршего подворья на Семеновском кладбище г. Москвы и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Великим чином были освящены два престола: главный ― в честь Воскресения Христова, южный ― в честь святого равноапостольного князя Владимира.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, управляющий Восточным викариатством г. Москвы; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Александр Дасаев, благочинный Воскресенского округа Восточного викариатства, настоятель храма Воскресения Христова в Сокольниках г. Москвы; архимандрит Августин (Пиданов), настоятель храма Воскресения Христова на Семеновском кладбище г. Москвы; протоиерей Андрей Милкин, руководитель Патриаршей службы протокола, настоятель московского храма святого великомученика Димитрия Солунского на Благуше; столичное духовенство.

В храме присутствовали глава управы района Соколиная гора г. Москвы А.П. Аксенов, благотворители и участники возрождения храма.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма Воскресения Христова на Семеновском кладбище (регент А.Г. Муратов).

Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканала «Союз».

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

На заупокойной ектении были возглашены прошения о упокоении душ усопших рабов Божиих «всех, на сем месте погребенных».

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона Сергия Тарасова, клирика Донского ставропигиального мужского монастыря, в сан иерея.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Марк Соукуп, клирик храма Влахернской иконы Божией Матери в Кузьминках г. Москвы.

По завершении Литургии настоятель храма архимандрит Августин (Пиданов) от лица духовенства и прихожан приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству дорожный складень с изображениями Казанской иконы Божией Матери, святителя Николая Чудотворца и Ангела-Хранителя.

Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь.

Святейший Патриарх Кирилл также поблагодарил архимандрита Августина за труды по воссозданию храма. «Это один из известных храмов города Москвы, — отметил Святейший Владыка. — Он был построен здесь, на Семеновском кладбище, одном из самых известных кладбищ города Москвы. Но в послереволюционные годы кладбище варварски, безумно было уничтожено. На территории кладбища построен завод, какие-то учреждения, а в 1960-е годы, в разгар хрущевских гонений, бульдозером были снесены оставшиеся могилы. Иногда мы спрашиваем: а за что нам все то плохое, что иногда случается в нашей жизни, и не просто в личной жизни, но и в жизни страны? И возникает вопрос: а кто наказан за это преступление — уничтожение гробниц наших предков? И если те безумные люди, одержимые идеологией и безбожием, ничего не понимали, то мы-то с вами понимаем, и для нас это должно быть очень важным уроком того, как нельзя преступать черту Божественного закона. Мы не можем восстановить этих могил, но мы можем молиться о тех людях, которые здесь похоронены и имена которых знает только Господь. Вот и сегодня мы совершили здесь такое поминовение во время Божественной литургии. Я просил бы, чтобы такое поминовение совершалось каждый день, потому что нужно замаливать грехи наших предков и молиться об усопших, которые лежат на этом Семеновском кладбище».

Предстоятель Русской Церкви благословил называть храм Воскресения Христова на Семеновском кладбище без использования слово «бывшее». «Не бывает бывших кладбищ... Здесь люди в земле лежат. Не употребляйте слова "на бывшем кладбище" ― Храм Воскресения Христова на Семеновском кладбище. И пусть само название помогает нам осознать весь трагизм той истории, которая на этом месте совершилась. Вычеркните из названий слово "бывшее"», ― добавил Святейший Патриарх.

Затем Святейший Владыка вручил церковные награды.

Во внимание к трудам по воссозданию храма Воскресения Христова — Патриаршего подворья на Семеновском кладбище г. Москвы архимандрит Августин (Пиданов), настоятель означенного храма, удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени.

Во внимание к трудам на благо Русской Православной Церкви глава Управы района Соколиная гора г. Москвы А.П. Аксенов удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

Во внимание к помощи в воссоздании храма Воскресения Христова на Семеновском кладбище г. Москвы Патриаршими грамотами были награждены:

генеральный директор ОАО «Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный институт» (ВНИИинструмент) Г.В. Боровский;

генеральный директор АО «Корпорация "Московский институт теплотехники"» С.П. Никулин;

начальник эксплуатационного отдела Управления делами Президента Российской Федерации В.В. Мирзоев;

председатель Совета директоров ПАО «Московский инструментальный завод» С.С. Огородов.

В дар новоосвященному храму Святейший Владыка передал список Владимирской иконы Божией Матери.

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Храм Воскресения Христова, являющийся Патриаршим подворьем, находится в московском районе Соколиная гора (рядом со ст. метро «Семеновская» ). Здание храма ― памятник исторической архитектуры.

Храм был построен в 1855 году на Семеновском кладбище купцом М.Н. Мушниковым в русско-византийском стиле и освящен 17 июля 1855 года святителем Филаретом (Дроздовым). После революции 1917 года храм был закрыт и подвергся значительным разрушениям, здесь разместился ремонтно-механический комбинат. Возрождение и восстановление началось в 1992 году, когда поруганный, перестроенный и полуразрушенный храм был передан Русской Православной Церкви.

Главный престол храма освящен в честь Воскресения Христова, а его приделы ― в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (северный), святого равноапостольного князя Владимира (южный).

При храме действуют: воскресная школа для детей, православный центр кризисной психологии. Кроме того, при храме функционирует молодежный Центр во имя святой великомученицы Екатерины, который организует и проводит различные мероприятия: совместные паломнические поездки и празднования, встречи с психологами, встречи с настоятелем архимандритом Августином (Пидановым). Осуществляет свою работу служба приходского консультирования.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси