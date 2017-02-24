Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с кончиной народного артиста РСФСР Алексея Петренко

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР А.В. Петренко.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР А.В. Петренко.

Родным, близким и коллегам народного артиста РСФСР А.В. Петренко

Дорогие братья и сестры!

С печалью воспринял известие о кончине Алексея Васильевича Петренко.

Почивший был выдающимся мастером сцены, внесшим весомый вклад в развитие российской культуры и явившимся достойным продолжателем лучших традиций отечественной театральной школы. На счету Алексея Петренко десятки блестящих артистических работ и замечательных творческих образов в театре и кино, через которые он делился со зрителями богатствами своей души, на языке искусства свидетельствовал о вечных нравственных ценностях и высоких идеалах.

Будучи глубоко верующим человеком, усопший с неизменной готовностью откликался на многие значимые инициативы Русской Православной Церкви, принимал активное участие в работе Патриаршего совета по культуре с момента его образования.

Милосердный Господь да вселит душу новопреставленного раба Своего Алексия во обители небесные, идеже праведные упокояются, и сотворит ему вечную память.

С искренними соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ