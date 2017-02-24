Святейший Патриарх Кирилл поздравил Президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Днем независимости

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд поздравление по случаю Дня независимости страны.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд поздравление по случаю Дня независимости страны.

В своем послании Предстоятель Русской Православной Церкви выразил надежду на развитие взаимодействия Правительства Эстонии с Эстонской Православной Церковью «ради утверждения мира и согласия в обществе, укрепления добрых отношений между людьми, принадлежащими к разным конфессиям, и придерживающимися различных политических взглядов».

Святейший Патриарх также пожелал Президенту Эстонской Республики и всем жителям страны успехов во всех благих делах и начинаниях.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси