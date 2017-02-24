Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Предстоятелю Болгарской Церкви с годовщиной интронизации

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Предстоятеля Болгарской Православной Церкви Святейшего Патриарха Неофита с годовщиной интронизации.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Предстоятеля Болгарской Православной Церкви Святейшего Патриарха Неофита с годовщиной интронизации.

Его Святейшеству, Святейшему Неофиту, Митрополиту Софийскому, Патриарху Болгарскому

Ваше Святейшество, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель!

Сердечно поздравляю Вас с четвертой годовщиной возведения на болгарский Патриарший престол.

Премудрый Господь судил Вам совершать высокое Предстоятельское служение на земле, освященной трудами учеников равноапостольных Кирилла и Мефодия, преподобного Иоанна Рыльского, святителей Евфимия Тырновского и Серафима Богучарского. Являя заботу о вверенном Вашему попечению словесном стаде Христовом, Вы стремитесь примером собственной жизни научать пасомых хранить веру православную, призываете их поступать достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога (Кол. 1:10).

В сей торжественный день молитвенно желаю Вашему Святейшеству мира и радости о Господе, благодатного укрепления телесных сил и неоскудевающей помощи свыше в Патриаршем служении.

С неизменной братской любовью во Христе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ