Святейший Патриарх Кирилл и министр культуры РФ В.Р. Мединский приняли участие в открытии выставки «Награды Русской Православной Церкви»

23 февраля Святейший Патриарх Кирилл и председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры РФ В.Р. Мединский приняли участие в открытии выставки «Награды Русской Православной Церкви. За труды понесенные».

23 февраля 2017 года, в День защитника Отечества, в Музее военной формы одежды в здании Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский открыли выставку «Награды Русской Православной Церкви. За труды понесенные».

Экспонаты выставки предоставлены Геральдическим советом при Патриаршей наградной комиссии, видео- и фотоматериалы ― Пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси, Издательским Советом Русской Православной Церкви, Российским государственным архивом кинофотодокументов.

На церемонии присутствовали: заместители министра культуры РФ А.В. Журавский и С.Г. Обрывалин, исполнительный директор Российского военно-исторического общества В.А. Кононов, заместитель председателя Патриаршей наградной комиссии, председатель Геральдического совета при Патриаршей наградной комиссии протоиерей Александр Абрамов и другие.

Вместе с почетными гостями выставку посетили воспитанники Московского дипломатического кадетского корпуса и ученики Барвихинской средней школы.

В.Р. Мединский, приветствуя Святейшего Патриарха Кирилла, организаторов и гостей, в частности, отметил, что на этой выставке впервые системно представлены все награды Русской Православной Церкви.

«Не случайно эту выставку мы открываем 23 февраля, потому что известно, что русское воинство и вера ― неразрывны. Сталь без веры победить не может никогда», ― сказал В.Р. Мединский.

Экскурсию по залам экспозиции для Святейшего Патриарха Кирилла и В.Р. Мединского провела хранитель выставки Г.А. Широкова.

В первом зале представлены 14 комплектов наград (орденов и медалей различных степеней), отражающих становление наградной системы Русской Православной Церкви до начала служения Патриарха Кирилла. В первом зале также размещены богослужебно-иерархические награды, известные с XVIII-XIX веков и широко использующиеся в настоящее время: двойной орарь, камилавка, набедренник, наперсный крест, палица, митра и другие.

Экспозиция второго зала всесторонне раскрывает современную наградную систему Русской Православной Церкви в том виде, который она приобрела при Патриархе Кирилле, соответственно Положению о наградах Русской Православной Церкви, принятому в 2013 году. Здесь демонстрируются 17 орденских комплектов, Патриаршие медали, знаки и памятные медали.

Большинство наград Русской Православной Церкви учреждено Патриархами Алексием I, Пименом, Алексием II, а также нынешним Предстоятелем — Патриархом Кириллом. Каждому из Святейших Патриархов посвящена уникальная подборка наградных экспонатов.

После осмотра экспозиции В.Р. Мединский представил Святейшему Патриарху копии памятников, установленных Российским военно-историческим обществом.

Министр культуры передал Его Святейшеству авторскую копию памятника Полковому священнику, установленного РВИО в Малоярославце Калужской области в 2014 году. Прообразом памятника стал полковой священник 19-го Егерского полка Василий Васильковский. Он принимал участие практически во всех крупных сражениях Отечественной войны 1812 года, в том числе в битве при Бородино, а в бою под Малоярославцем повел солдат в атаку. Бой длился 17 часов, город 8 раз переходил от одной армии к другой. В сражении Василий Васильковский был дважды ранен, но оставался в бою до конца. За мужество он первым из священников Русской Православной Церкви был награжден орденом Георгия Победоносца. Отец Василий погиб год спустя ― 24 ноября 1813 года, во время участия русской армии в заграничном походе. Автор памятника: народный художник России Салават Щербаков.

Выставка в Музее военной формы одежды РВИО (Петроверигский переулок, дом 4, стр. 1) продлится до сентября.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси