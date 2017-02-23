В День защитника Отечества Святейший Патриарх Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены

23 февраля, в День защитника Отечества, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля.

23 февраля 2017 года, в День защитника Отечества, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля.

В торжественной церемонии приняли участие Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Истринский Арсений, митрополит Валентин (Мищук), руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий, викарии Святейшего Патриарха и Московской епархии, столичное духовенство.

После возложения венка прозвучал гимн России. Затем иерархи и духовенство пропели «Вечную память» «вождем и воинам на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положившим», после чего состоялся торжественный марш роты почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка.

Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны генерал-лейтенанта В.С. Ивановского, военного коменданта г. Москвы генерал-майора Е.А. Селезенева, офицеров и солдат роты почетного караула с Днем защитника Отечества:

«В вашем лице я хотел бы сегодня поздравить все российское воинство, преемников тех, кто защищал наше Отечество на протяжении всей его истории в самых страшных войнах, которые так или иначе были связаны с нашей страной. Нам приходилось защищаться, а не нападать. Мы действительно выстояли в этих битвах и построили великую державу. И сегодня на российском воинстве лежит огромная ответственность — продолжать ту победоносную традицию предшествующих поколений, которая и обеспечила нынешнее процветающее положение нашей страны. А это значит, что мы должны быть не менее мужественными, не менее сильными, не менее боеспособными, не менее любящими Родину.

Пусть Бог даст каждому из вас внутренние силы достойно нести свой воинский подвиг, свое служение, и помнить о том, что за вашими спинами — мирная жизнь нашего народа.

Пусть Господь хранит Россию и воинство российское! С праздником!»

Святейший Патриарх Кирилл также обратился к иерархам, духовенству и монашествующим:

«Братья и сестры!

Хотел бы также всех вас поздравить с этим замечательным днем. Мы отмечаем его всем народом, и это всенародное празднование Дня защитника Отечества является свидетельством того высокого уважения, той признательности, которые народ испытывает к своим Вооруженным силам.

Действительно, было много героизма на протяжении всей истории существования нашего Отечества, были невероятно трудные страницы этой истории, были моменты, когда стоял вопрос выживания нашего народа. И предыдущие поколения справились с этой задачей. Мы сегодня — наследники этой былой славы наших отцов, дедов и пращуров.

Всегда, когда особенно трудно было стране и народу, Церковь духовно мобилизовывалась, поддерживала свой народ, вдохновляла его. А иногда служители Церкви, как мы знаем, с крестом шли в атаку, давая пример того, как можно защитить Родину, в том числе, не жалея живота своего.

Да поможет всем нам Господь быть духовной силой, которая не теряет своей мощи ни под какими, даже самыми сложными, воздействиями окружающего нас мира. Дай Бог нам сохранять соль соленой, дух сильным. И тогда, верю, что народ наш будет способен не только защищать самого себя, в том числе с помощью Вооруженных сил, но и делать все для того, чтобы укреплялась всесторонне — и духовно, и материально — жизнь страны.

С праздником вас поздравляю».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси