Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на заседании Президиума Межрелигиозного совета России

21 февраля в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Президиума Межрелигиозного совета России. В начале заседания прозвучало выступление Предстоятеля Русской Православной Церкви.

21 февраля 2017 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Президиума Межрелигиозного совета России. В начале заседания прозвучало выступление Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Всегда с особым чувством принимал и принимаю участие в работе Межрелигиозного совета России. Вспоминаю историю создания этого органа в непростые 90-е годы, когда представители различных религий Российской Федерации, отталкиваясь от опыта, накопленного еще в советское время, приняли решение сохранить исторические связи и попытаться в новых условиях, перед лицом быстро меняющегося общества, совместно размышлять над проблемами в жизни и самих религиозных общин, и всего нашего народа.

Должен сказать, что становление Межрелигиозного совета прошло очень просто, бесконфликтно, за что мы должны поблагодарить, конечно, предыдущее поколение религиозных деятелей Советского Союза. Ведь долгое время мы все находились в одинаково трудном положении, нас иногда называли гражданами второго сорта. Быть может, это непростое положение и определило высокий уровень сотрудничества, солидарности и взаимной поддержкиИ сегодня, в новых условиях, религиозные общины работают над тем, чтобы совместно отвечать на вопросы, с которыми к нам обращается народ, реагировать на события, происходящие в нашей общественной и политической жизни.

Мы уже вступили в то время, когда на разных площадках идет осмысление революционных потрясений, имевших место сто лет назад. Думаю, в нынешнем году мы еще не раз вернемся к этой теме, чтобы рассматривать ее с разных точек зрения, и в этот процесс будут вовлечены представители наших общин. Мы как религиозные деятели призваны дать этим событиям прежде всего нравственную оценку и представить наши комментарии таким образом, чтобы прошлое перестало разделять наш народ.

Однажды, выступая на Всемирном русском народном соборе, я сказал, что нужно закончить войну, связанную с историей. Наличие диаметрально противоположных оценок истории провоцирует конфликты среди наших современников. Полагаю, что комментарии, касающиеся прошлого, не должны разделять наше общество так, чтобы оживали призраки трагических событий минувших дней.

Многие сегодня задаются вопросом: почему стремление к справедливому мироустройству, которое сто лет назад декларировали революционеры, на деле обернулось жестокостью, междоусобной бранью и огромными человеческими жертвами? Думаю, лучшим ответом на этот вопрос являются слова Ф.М. Достоевского «Если Бога нет, значит, все позволено». Но, как предупреждает нас пророк Давид, если Господь не созиждет дом, напрасно трудятся строящие его (Пс. 126:1).

Главный урок, который все мы должны извлечь из опыта XX века, состоит в том, что невозможно построить справедливое и благополучное общество, отвергнув Бога и отказавшись от религиозных оснований человеческого бытия. Игнорирование духовного измерения жизни, нравственных ценностей, которые передаются из поколения в поколение, неизбежно приводит общество к утрате самой способности различения добра и зла, порождает нравственную вседозволенность и открывает путь проповедникам идеологии, согласно которой для достижения поставленной цели хороши все средства.

Если от недавней истории перейти к современности, то следует обратить внимание на то, что сегодня мы живем в эпоху сосуществования в одном обществе разных религиозных мировоззрений и традиций. В этой ситуации первостепенное значение приобретает межрелигиозный диалог, направленный на достижение взаимопонимания и на согласование позиций по нравственным и общественным вопросам.

Я уже сказал, что созданный в 1998 году Межрелигиозный совет России стал местом реального обмена мнениями, диалога, выработки общих позиций. Думаю, одной из основных задач Межрелигиозного совета является, в том числе, укрепление гражданского мира и согласия. В прошедшие годы деятельность Совета была направлена на утверждение в нашем народе ценностей взаимопомощи, справедливости и милосердия, на формирование здорового нравственного климата. Совет выражал консолидированную позицию религиозных общин по актуальным проблемам. Имею в виду заявления, касающиеся защиты семейных ценностей и права нерожденных младенцев на жизнь, соотношения свободы слова и оскорбления чувств верующих, необходимости согласования прав человека с его нравственными обязанностями, проблематики межнациональных отношений и других вопросов. Все эти серьезные философские и политические вопросы конструктивно осмыслялись в рамках нашего Межрелигиозного совета. За время своей деятельности Совет стал уникальной площадкой, на которой ведется реальный диалог между религиозными общинами, а также между уполномоченными представителями традиционных религий и государственными инстанциями.

В июне 2016 года Межрелигиозный совет России принял заявление «О защите нерожденных детей». Это одна из наиболее острых проблем нашего общества. Сегодня по числу абортов Россия занимает в мире лидирующие позиции. С точки зрения традиционных религий, аборт является недопустимым деянием, по существу — убийством. Многие сторонники светских мировоззрений также разделяют эту точку зрения. Нашей задачей в данном случае является деятельность, направленная на максимальное снижение числа абортов. Для решения этой задачи требуются комплексные усилия.

Во-первых, необходимо утвердить в обществе представление о том, что рождение детей — это не проблема молодых родителей, не событие, которое ставит под угрозу их материальное и душевное благополучие, а прежде всего естественное следствие брака, событие, имеющее высокое нравственное значение. Рождение ребенка — это чудо появления на свет нового человека, которое дает ни с чем не сравнимую радость самим родителям. Но в то же время рождение и воспитание детей — это продолжение рода, оно служит воспроизводству народа в целом. То есть это не только личное, но и общественное событие, и поэтому рождение детей связано с гражданским призванием людей, сознающих себя членами социума, общности в масштабе страны и государства.

Во-вторых, следует всемерно содействовать тому, чтобы семьям, особенно многодетным, а также одиноким матерям оказывалась как материальная, так и духовная поддержка. Безусловно, это дело не только религиозных общин и организаций гражданского общества, но и государства. Поэтому в данном случае традиционные конфессии должны продолжить диалог с соответствующими государственными органами, настаивая на необходимости уделять особое внимание поддержке семьи и семейных ценностей, в том числе ради сокращения количества абортов.

Наконец, в-третьих, важным является и законодательный аспект проблемы. Мы должны настаивать на том, что с религиозной точки зрения аборт является видом убийства. И мы можем направлять свои усилия на то, чтобы всемерно ограничивать эту практику, в том числе через отказ от совершения абортов за счет налогоплательщиков, значительную часть которых составляют противники абортов. Мы знаем, что аналогичное требование сегодня находится и в центре внимания американской общественности, по крайней мере, вновь избранный президент очень ясно определил свою позицию по этому вопросу. Хотел бы добавить, что во многих странах аборты не оплачиваются за счет налогоплательщиков, кроме случаев, когда аборт совершается по медицинским показаниям.

Важнейшим направлением деятельности Межрелигиозного совета России является укрепление межрелигиозного мира и межнационального согласия. В этой деятельности мы опираемся на тот опыт диалога и сотрудничества, который нами уже накоплен в предшествующие годы. Наша задача — способствовать установлению и поддержанию в России общегражданского мира, без которого невозможно процветание страны.

Традиции добрососедства и сотрудничества между различными религиями и этнорелигиозными сообществами имеют в нашей стране многовековую историю и являются важным достоянием ее культуры. Однако сегодня мы должны находить новые формы взаимодействия, противопоставляя их всем возможным формам дезинтеграции, разделения единого российского общества по признакам религиозной или этнической принадлежности. Основа межрелигиозной консолидации — патриотизм, общественная солидарность, чувство ответственности за свою страну. Это те фундаментальные ценности, которые лежат в основе существования и развития России как многонационального государства. Утверждение этих ценностей является залогом благополучия нашего общего Отечества.

Начало XXI века было ознаменовано активизацией экстремистской и террористической деятельности, осуществляемой под религиозными лозунгами. Террористические акты, направленные против ни в чем не повинных людей, совершались в Европе, в Америке и в России. Совсем недавно, в конце декабря прошлого года, от рук террориста в полицейской форме погиб посол России в Турции Андрей Геннадьевич Карлов. На Ближнем Востоке и в Северной Африке террористическая активность проявляется, в частности, в геноциде христиан, которых изгоняют из тех мест, где они жили веками, уничтожают их физически, не говоря уже о разрушении и осквернении христианских храмов и святынь.

Хотел бы выразить признательность тем представителям мусульманской и иудейской общин, которые возвысили свой голос в защиту преследуемых христиан. Это свидетельство межрелигиозной солидарности перед лицом тенденций и процессов, которые угрожают традиционным религиям в современном мире. Призываю уважаемых членов Президиума Межрелигиозного совета России и впредь не оставаться безучастными к судьбе христиан в ближневосточном регионе.

Следует, однако, обратить внимание на то, что экстремизм и терроризм под религиозными лозунгами не только опирается на ложную интерпретацию религии, но и эксплуатирует негативную реакцию верующих людей на попытки навязать традиционным обществам секулярную модель социального устройства, включающую в себя культ потребления и нравственной вседозволенности. Эффективное противостояние экстремизму невозможно без уважительного отношения к традиционным религиозно-нравственным ценностям в жизни общества; в этом случае радикализм может утратить свою убедительность даже для сторонников «чистоты веры». Поэтому сегодня совместное публичное свидетельство разных религиозных общин о значимости традиционных нравственных ценностей и стремление воплотить их в общественную жизнь приобретает особое звучание и актуальность. Крайне важно, чтобы многие осознали связь между агрессивным секуляризмом, навязывающим свой образ мыслей и свою философию жизни, и возникновением радикального ответа со стороны религиозных групп. Чтобы снять эту проблему, в том числе в нашей стране, мы должны ясно понимать, что радикализм порождает радикализм, радикальные действия одной стороны могут порождать радикальный ответ другой стороны. Полагаю, что именно оскорбленные религиозные чувства используются всякого рода вербовщиками, которые осуществляют свою пропаганду, в том числе среди мусульманской молодежи. Поэтому тема борьбы с терроризмом должна быть предметом рассмотрения не только в правоохранительных органах. Нужно смотреть на эту проблему очень широко, максимально исключая любые провокации, которые могли бы подпитывать энтузиазм тех преступников, которые, эксплуатируя религиозные чувства людей, вербуют их в террористические организации.

Восприимчивость некоторой части нашего общества к пропаганде экстремистских идей — это печальное следствие неосведомленности, а если называть вещи своими именами, то попросту невежества в религиозных вопросах. Социологи выявили значительный рост экстремистских настроений за последнее десятилетие, прежде всего в молодежной среде. В группе наибольшего риска — молодые люди в возрасте от 15 до 21 года, проживающие в крупных городах. Но ведь вербовщик не говорит: «Встань на защиту каких-нибудь гнусных идей», — он говорит о религии, он обращается к религиозному чувству человека молодого, необразованного, часто не разбирающегося в богословских вопросах. Поэтому мы должны защитить нашу молодежь, вне зависимости от ее религиозной принадлежности.

Что в данном случае может быть противоядием? Как я уже сказал, нужно избегать любых провокаций, которые могут возбуждать у людей радикально негативное неприятие. Но, конечно, мы должны подумать и о чем-то положительном, и полагаю, что таковым должно быть религиозное образование и просвещение. Без системного подхода к преподаванию основ религиозных культур в средней школе ситуацию изменить очень трудно. Расширение курсов, посвященных той или иной традиционной религии России, должно сопровождаться воспитанием уважительного отношения к верующим других религий. Иначе говоря, помимо знаний о своей религиозной традиции учащимся следует также давать необходимые знания о других религиозных традициях, которые сохраняют народы России, — чтобы дети с молоком матери воспринимали уважение к людям других религиозных взглядов.

Преодоление невежества в религиозных вопросах — это вопрос, касающийся и высшей школы. В связи с этим хотел бы особо отметить те усилия, которые Межрелигиозный совет России предпринял с целью внесения специальности «Теология» в перечень научных дисциплин Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Напомню, что впервые вопрос присвоения ученых степеней по теологии был поднят Межрелигиозным советом России в 2007 году. В 2013 году члены Совета направили письмо с предложениями по развитию теологического образования Президенту нашей страны. Во многом благодаря совместным усилиям традиционных религиозных общин в октябре 2015 года решением президиума ВАК теология, наконец, была признана научной специальностью. Убежден, что обеспечение для нашей молодежи возможности получать качественное теологическое образование на территории России, в отечественных духовных учебных заведениях, хранящих богатые многовековые традиции, может стать одним из действенных способов профилактики экстремизма. Трудно вербовать в террористы человека, который хорошо знает основы своей веры, ведь ни одна вера не призывает идти и убивать ни в чем не повинных людей. Поэтому для того, чтобы давать отпор вербовщикам, наша молодежь должна понимать основы своей веры и сознавать, что призывы «защищать» веру таким безумным способом, как убийство ни в чем не повинных людей, к религии отношения не имеют.

Религиозные общины России имеют большой опыт совместной миротворческой деятельности. Сегодня нам нужно, учитывая этот опыт, развивать новые формы миротворчества, отвечающие вызовам и проблемам современного мира. На руководителях религиозных общин лежит большая ответственность: опираясь на свой авторитет, способствовать консолидации общества. Мы должны со всей ясностью показать, что религии не являются фактором дезинтеграции, противостояния, конфликта. Наоборот, в нашем обществе традиционные религии находятся в активном взаимодействии — не в смысле вероучительной конвергенции, а в смысле единого понимания нашего общественного бытия, гражданской солидарности на основе общих нравственных ценностей, определяющих жизнь нашего государства и его многомиллионного населения.

Со своей стороны, Русская Православная Церковь твердо и последовательно следует своему миротворческому призванию. Так было в ушедшем XX веке, во время двух страшных мировых войн и в последующий период. Совместно с представителями наших традиционных религий мы участвовали в то время в миротворческой деятельности. И сегодня мы прикладываем все возможные усилия не только для немедленного прекращения кровопролитных вооруженных конфликтов, которыми наполнено начало нынешнего столетия, но и для помощи жертвам этих противостояний, вне зависимости от их вероисповедания или национальности. Русская Церковь стала инициатором сбора и отправки страдающему сирийскому народу нескольких крупных партий гуманитарной помощи. Мы находимся в постоянном взаимодействии с религиозными лидерами ближневосточного региона, через которых узнаем о реальной ситуации в зоне конфликта и нуждах страдающего мирного населения, оказавшегося в заложниках этой ситуации. В связи с этим хотел бы поблагодарить Императорское православное палестинское общество за большую работу по организации гуманитарных конвоев в Сирию и за взаимодействие Общества с религиозными организациями России. Другим примером являются усилия нашей Церкви в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха. Наши действия направлены не только на двусторонние контакты с религиозными и политическими деятелями Армении и Азербайджана, но и на организацию прямых переговоров в трехстороннем формате.

Межрелигиозный совет России, еще раз хочу подчеркнуть, — это площадка, на которой происходят очень важные для нашего общества события. Это место конструктивного взаимодействия религиозных общин, которые разделяют ответственность за благополучие Отечества. Выражаю искреннюю надежду на то, что наш Совет и впредь будет следовать своему высокому призванию и вносить весомый вклад в созидание межрелигиозного и межнационального мира и гражданского согласия в нашей стране.

Благодарю вас за внимание и еще раз сердечно всех приветствую.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси