Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание Президиума Межрелигиозного совета России

21 февраля года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Президиума Межрелигиозного совета России (МСР).

21 февраля 2017 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Президиума Межрелигиозного совета России (МСР).

В заседании также приняли участие члены Президиума МСР: председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, председатель Центрального управления мусульман России шейх-уль-ислам муфтий Талгат Таджуддин, главный раввин России Берл Лазар, главный раввин России А.С. Шаевич и исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России священник Димитрий Сафонов.

Кроме того, участниками встречи от Русской Православной Церкви стали митрополит Казанский и Татарстанский Феофан председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда.

Из числа представителей религиозных общин-членов МСР на заседании присутствовали: полномочный представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве Гелонг Санжей-лама, президент Федерации еврейских общин России А.М. Борода, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов, руководитель администрации Центрального духовного управления мусульман России муфтий Мухаммад Таджуддинов, полномочный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве Ш.А. Пшихачев.

Со стороны Попечительского комитета Межрелигиозного совета России участвовали председатель Комитета, председатель Императорского православного палестинского общества С.В. Степашин и сопредседатель Комитета, президент компании «РАТМ Холдинг» Э.А. Таран.

На заседание был приглашен председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий Камиль Самигуллин и его заместитель. Р.Г. Батров.

Гостями заседания стали: заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике М.В. Белоусов, ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при главе Российского государства С.А. Мельников, представитель Центрального духовного управления мусульман России Ш.М. Кадыргулов, заместитель председателя ИППО Е.А. Агапова, советник президента компании «РАТМ Холдинг» О.В. Блюдов, исполняющий обязанности проректора по научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, член Экспертной группы МСР по теологии Д.В. Шмонин. На встрече также присутствовали сотрудник Секретариата ОВЦС по межрелигиозным отношениям И.Д. Кашицын и сотрудник Секретариата ОВЦС по межрелигиозным отношениям, сотрудник Секретариата Межрелигиозного совета России С.В. Мельник.

В начале заседания прозвучало выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

С докладом о деятельности Межрелигиозного совета России в 2016 году выступил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Как отметил владыка, одним из основных направлений работы МСР стало содействие становлению теологического образования в стране. 30 мая прошлого года Министерство образования и науки России выдало разрешение на создание Объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по специальности «Теология». Совет был создан на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Московского государственного университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Кроме того, на заседании Межрелигиозного совета России 2 июня 2016 года был утвержден список кандидатов, рекомендуемых традиционными религиозными общинами для включения в состав Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии(ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации по научной специальности «Теология». Все они вошли в утвержденный ВАК 1 августа состав совета.

«Несмотря на существенное продвижение в деле становления теологии как науки в нашей стране пока отсутствуют самостоятельные степени кандидата и доктора теологии, хотя доктора теологии уже сотни лет существуют во всем цивилизованном мире, — констатировал далее митрополит Иларион. — На сегодняшний день, хотя в номенклатуре ВАКа имеется научная специальность "теология", защитившимся по теологии будут присуждаться степени кандидата и доктора по смежным отраслям наук: философским, историческим, филологическим, юридическим, педагогическим, социологическим, но не по теологии». По словам владыки, еще предстоит в диалоге с Минобрнауки и ВАКом добиться утверждения самостоятельных степеней кандидата и доктора теологии и тем самым довести до конца дело нормативного и организационного обеспечения научной специальности «Теология».

Развитие теологического образования, благодаря которому молодежь сможет получать подлинное знание о религиозных традициях, призвано служить эффективным инструментом противодействия псеводорелигиозному экстремизму, уверен председатель ОВЦС.

Архипастырь также рассказал, что на заседании Межрелигиозного совета России 2 июня 2016 года было принято заявление «О защите нерожденных детей», в котором излагается консолидированная позиция религиозных общин страны по проблеме абортов. «Считаю, что защита традиционных семейных ценностей должна продолжать оставаться приоритетным направлением деятельности Совета», — подчеркнул митрополит Волоколамский Иларион.

Особо владыка упомянул о том, что центральной задачей Межрелигиозного совета России является миротворчество. Так, в ответ на письмо Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с призывом к содействию в освобождении пленных на Украине на заседании 6 октября 2016 года было принято соответствующее заявление Межрелигиозного совета России. В заявлении, в частности, говорится, что «историческая общность и богатые духовные, культурные, семейные и человеческие связи между нашими братскими народами заставляют нас переживать конфликт на Украине как личную боль». В документе также содержится призыв к конфликтующим сторонам поддерживать режим прекращения огня, стремиться решать все трудные вопросы путем диалога, поиском мирного, справедливого и взаимоприемлемого преодоления существующих разногласий.

Опыт деятельности Межрелигиозного совета России был представлен на международных площадках в рамках заседаний ОБСЕ в Варшаве в октябре и в Вене — в декабре ушедшего года. Кроме того, в рамках работы Совета были согласованы с традиционными религиозными общинами законы по противопожарной безопасности и похоронному делу. В продолжение доклада митрополит Иларион коснулся вопросов текущей деятельности МСР.

Выступивший далее председатель Центрального управления мусульман России верховный муфтий Талгат Таджуддин выразил надежду на дальнейшее развитие деятельности МСР в сфере профилактики терроризма и экстремизма. «Для противостояния терроризму необходимо сотрудничество традиционных религиозных организаций, органов государственной власти и правоохранительных органов… Нужна повседневная профилактика терроризма», — подчеркнул он, рассказав о взаимодействии региональных подразделений Центрального управления мусульман России и епархий Русской Православной Церкви.

Со своей стороны главный раввин России Берл Лазар отметил: «Нет и не может быть религиозного терроризма. Когда террористические группы используют религиозные символы или лозунги, это циничный обман. Верующий человек знает, что Бог сотворил людей, и все они — Его дети, все они братья… Жизнь — это дар Божий, и забрать ее может только Бог». По мысли выступавшего, необходимо использовать все возможные трибуны и средства массовой информации, чтобы донести до максимального числа людей правду: экстремисты лишь цинично используют религиозные символы для достижения политических целей. «Больше всего от терроризма и экстремизма страдают как раз религиозные люди», — напомнил раввин Берл Лазар.

«Первая цель экстремизма — отстаивание своей индивидуальности, что привлекательно для молодого поколения, для которого самовыражения является одним из жизненных приоритетов, а уровень насилия не ограничивается никакими рамками. Другая цель экстремизма — утверждение нового миропорядка», — поделился своими размышлениями полномочный представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве Санжай-лама. Он засвидетельствовал: «Сейчас в Межрелигиозном совете идет большая работа. Все мы выступаем за консолидацию, единство, братство, милосердие, справедливость».

«За время существования Межрелигиозного совета мы обсудили массу вопросов, приняли мудрые решения, касающиеся проблем жизни человека, — рассказал главный раввин России А.С. Шаевич. — К сожалению, множество молодых людей не понимают, как важно жить по своей религиозной традиции. С этими людьми надо непрестанно работать. Те, кто взрывает автобусы, въезжает на машинах в народ, — разве это мусульмане? Мы должны воспитывать и своих последователей, и тех, кто находится рядом с нами. Мы должны находить общий язык, чтобы выжить в сегодняшних сложных условиях. Если мы не будем вместе, то у нас нет будущего».

В свою очередь, полномочный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве Ш.А. Пшихачев заявил: «Мы отмечаем, что в России никогда не было межконфессиональных противостояний. Но если мы не будем взаимодействовать, если не будем поддерживать друг друга, если не будем воспитывать религиозную нравственность и культуру, то окажемся в затруднительном положении». Выступавший назвал общим достижением завершение формирования самостоятельной научной отрасли «Теология» и появление Объединенного диссертационного совета по теологии. «Религиозное просвещение, религиозное воспитание особенно требуются нашему молодому поколению, — продолжил Ш.А. Пшихачев. — Наши мусульманские лидеры, знающие свою религию, стали в авангарде противодействия экстремизму на юге России. Более двухсот из них отдали свою жизнь за то, что пропагандировали истинные ценности ислама, которые выражаются в человеколюбии. Через образование, через просвещение люди будут осознавать свою религию и понимать, частью чего они являются».

В ходе дискуссии по поднятым вопросам выступили первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов и председатель Императорского православного палестинского общества, председатель Попечительского комитета МСР С.В. Степашин.

Рассмотрев обращение председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтия Камиля Самигуллина, участники заседания единогласно приняли решение о принятии ДУМ Татарстана в состав Межрелигиозного совета России.

Митрополит Волоколамский Иларион представил присутствующим подготовленный кафедрой внешних церковных связей ОЦАД под эгидой Межрелигиозного совета России научный сборник, посвященный межрелигиозному диалогу и его роли в противодействии преследованиям религиозных меньшинств на Ближнем Востоке. Владыка отметил, что «в сборнике не только рассматриваются факты притеснения христиан в различных странах Ближнего Востока и Северной Африки, но также анализируются причины этого трагического явления и способы противодействия преследованиям». Представленный сборник является первым в отечественной науке изданием подобного рода по указанной проблематике. «Надеюсь, что сборник "Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от преследований" внесет свой вклад в дело межрелигиозного сотрудничества и защиты религиозных меньшинств», — сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Книга вышла под редакцией исполнительного секретаря МСР священника Димитрия Сафонова.

Исполнительный секретарь МСР представил собравшимся проект нового сайта Совета, который в ближайшее время сменит работающий с 2012 года сайт interreligious.ru. Подробно рассказав о разделах и наполнении этого интернет-ресурса, он отметил: «Новый сайт призван не только информировать общественность о деятельности Межрелигиозного совета России, но и подчеркнуть значимость Совета как уникальной площадки для обеспечения диалога между традиционными религиями, народами и государственными органами в нашей стране, а также отразить успешный опыт и специфику построения межрелигиозных отношений в России». Страницы нового ресурса были продемонстрированы на экранах, установленных в зале.

Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru